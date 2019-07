Informativo leonoticias | 'León al día' 18 de julio Informativo leonoticias. El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Jueves, 18 julio 2019, 20:30

Jueves 18 de junio que ha servido al alcalde de León, José Antonio Diez, para presentar oficialmente la composición del nuevo equipo de gobierno, en un equipo «por niveles y según la experiencia», con pesos pesados a sus compañeros de viaje de las últimas legislaturas: Evelia Gutiérrez, Susana Travesí y Vicente Canuria.

Un equipo de gobierno que ofrece a la oposición trabajar por la ciudad y para ello les dotará con personal suficiente para que exista el gobierno minoría más mayoritario de la historia.

Una comparecencia que ha realizado en el edificio de San Marcelo, que volverá a ganar buena parte de las competencias de la gestión municipal. Es un cambio simbólico en un mandato en el que Diez se pone como meta acercar el ayuntamientos a los leoneses, crear un presupuesto para todos y recuperar algunos espacios abandonados de la ciudad.

Minutos antes de esta comparecencia, el alcalde se reunía por primera vez desde su toma de posesión con representantes del Círculo Empresarial leonés, con los que se ha comprometido de cederles protagonismos en la toma de decisiones de índole económico.

Y no dejamos la política para contarles que él, el leonés Manuel Mitadiel, el que fuera procurador pro Ciudadanos en la anterior legislatura, asume la gerencia regional del Sacyl. Así lo anunció esta mañana Francisco Igea en la primera rueda de prensa tras el primero Consejo de Gobierno. Mitadiel apuesta por mejorar los resultados en salud de la población de Castilla y León y por trabajar para que en cuatro años el sistema sea sostenible, universal y público.

Y les contamos que el espacio aéreo de la provincia de León está contralado desde hoy por un nuevo y potente radar. Se trata de una herramienta instalada en Palencia por la empresa Enaire, encargada de la gestión de la navegación aérea en España, que controlará un espacio aéreo en un radio de 215 millas náuticas, es decir, a una superficie de medio millón de metros cuadrados. Un radar que permitirá disponer de mayor información de las aeronaves y que además cuenta con una estación de vigilancia anexa.

Además, les contamos que la economía de León perderá el dinamismo marcado en el primer trimestre de 2019 y anotará un crecimiento del 2,3% a lo largo del ejercicio. El motivo, principalmente, por el retroceso del 13% que sufrirá la industria. Son las previsiones económicas de León que este jueves ha presentado Unicaja, que si bien remarca el tirón del sector agrario, lo que ha permitido anotar un avance del 1,5% del empleo. Un informe en el que de nuevo se pone de manifiesto la caída de importaciones y exportaciones.

El tiempo Y en nuestro espacio del tiempo les contamos, que pocos cambios para este viernes, aunque el norte de la provincia registrará intervalos nubosos. Las temperaturas máximas irán en ascenso, con valores que subirán por encima de los 34 grados en zonas como Astorga. Las mínimas, también subirán, con 15 en Ponferrada o 12 en León. Eso sí, en zonas de montaña los termómetros bajarán a niveles inferiores, como ocurrió en la pasada madrugada en el puerto de San Isidro, que anotó la temperatura más baja de España. 4,3º. El segundo valor más bajo fue el de Villablino, con 5,4º.

Y retomamos el caso de la Arandina, en el que serán procesados dos leoneses, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado. Esta misma mañana el abogado de la menor de 15 años que presuntamente fue víctima de cuatro agresiones sexuales ha renunciado a seguir al frente de la acusación particular. Lo hace después de que anunciar que se adheriría a la petición de 39 y 40 años para los tres exfutbolistas de la Arandina. El motivo no es otro que la actitud de la menor que ha puesto en duda su profesionalidad, acusándole, según ha asegurado, de tener un pacto con la defensa para alargar el juicio en el tiempo. El letrado, Fernando García, ha asegurado que no lo va a permitir y ha anunciado públicamente su renuncia.

Y terminamos este primer bloque contándoles que la Policía Local de León ha abierto una investigación para intentar localizar al propietario de un vehículo que este jueves hallaron con una de las ventanillas rotas y un gran desorden en el interior. Lo más inquietante es la aparición en la guantera de 1.160 euros, en billetes de, 10, 20 y 50 euros.

Deportes

Los aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa no se han venido abajo y ya piensan en una nueva temporada. Los socios más fieles del equipo han aprovechado el primer día de la campaña de socios para sellar su compromiso con el club.

Y una noticia de esta misma tarde ha sido un nuevo fichaje del equipo leonés. Augusto Galván, jugador brasileño, y un habitual en las categorías inferiores de la 'canarinha' se ha convertido en nuevo futbolista de la Cultural. El mediocentro ofensivo, que se desenvuelve en la banda izquierda, llega cedido por el Real Madrid al equipo de José Manuel Aira, destacando por encima de todo su calidad en el golpeo del balón.

Sociedad

Les presentamos al banco del olvido. Un banco situada a más de 2.000 metros de altura, concretamente en el Pico Catotue. Un banco que ofrece unas vistas únicas y que, sin duda, pueda ser un lugar de descanso para los montañeros. Si bien, el significado de este banco va más allá. Lo ha instalado el Ayuntamiento berciano de Igüeña y lo ha hecho para reivindicar para el medio rural y como una llamada de atención ante la despoblación que poco a poco devora a nuestros pueblos.

Y hasta aquí este nuevo León al día que queremos despedir compartiendo con todos ustedes la historia de Adriana y Guillermo, dos hermanos leoneses que son matemáticamente dos genios. Y no lo digo por decir, ostentan el tercer y quinto puesto a nivel mundial en cálculo mental en sus categorías y este sábado buscan coronar el mundo en el Campeonato de China. Con ellos, nos despedimos. Hasta mañana, gracias por estar ahí.