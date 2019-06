Informativo leonoticias | 'León al día' 20 de junio Informativo León al día 20 de junio. / leonoticias El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Jueves, 20 junio 2019, 20:36

20 de junio en el que la Fiscalía de Castilla y León ha hecho público su postura ante los recursos presentado por PP y VOX contra la decisión de la Junta Electoral Central que confirmaba el baile de votos en la polémica mes 7-5B del colegio electoral de Pastorinas. El ministerio público ha solicitado la «íntegra» desestimación y ha calificado valida la decisión de dejar a VOX sin representación en el Ayuntamiento de León. A su juicio, existió un error de transcripción en las actas y advierte que el borrador que presentaron la presidenta y las dos vocales de la mesa constituye un «poderoso indicio de que el PSOE obtuvo 130 votos por los 28 de VOX y no al revés como se puso en actas».

Ahora falta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que está previsto que sea en los próximos días. En cualquier caso, la postura de la Fiscalía podría ser determinante en la toma de esa decisión al corroborar los planteamientos tanto de la Junta Electoral de Zona como Central. De esta forma, el PSOE con diez concejales estaría en total disposición de liderar el Ayuntamiento de la capital frente al PP.

Y el PSOE también parece que estaría llamado a liderar Astorga, el único ayuntamiento con el de León que aún sigue sin constituirse, si finalmente el TSJCyL tiene en cuenta los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que también ha solicitado la desestimación del recurso presentado por el PP. El fiscal de Castilla y León entiende que la papela rasgada carece de toda validez ya que el hecho de que hubiera tres rasgaduras lo que hace «imposible la accidentalidad y refleja la voluntad del elector de que su voto sea nulo. De esta forma, se mantendría el empate técnico entre PSOE y PP, con IU con dos ediles como llave de gobierno.

Y si en León y en Astorga es al PP al que se le complican las cosas para gobernar, en la Diputación es el PSOE el que se encuentra hoy por hoy en una difícil tesitura para gobernar. El motivo, la reticencia que ha mostrado la UPL hacia el candidato socialista, el berciano Eduardo Morán. Los leonesistas ven complicado dar su apoyo al candidato y focalizar la cúpula de la institución en esta zona de la provincia «dejando a un lado al resto». De esta forma, «un profundo proceso de reflexión» marcará la decisión final.

Precisamente, ahora mismo la UPL está celebrando un comité ejecutivo en el que sentará las bases del proceso de elección del diputado provincial, que previsiblemente volverá a ocupar Matías Llorente, pero además los leonesistas fijarán una nueva política de pactos en la que la dirección del partido tendrá un peso específico en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes, para evitar que se repitan situaciones similares a lo ocurrido en Villaquilambre con el hoy ex militante de la UPL Lázaro García Bayón.

El Banco Santander ha cerrado este jueves su emblemática sucursal de la Plaza de Santo Domingo, ubicada en el número 6, en el marco del conocido como Edificio Goyo. Un cierre que se enmarca en el proceso de reestructuración de esta entidad financiera, la disminución de servicios, la menor atención al público de forma personal y la apuesta por la banca online, unido todo ello a la absorción de nuevas entidades que ha provocado la duplicidad de sucursales.

Y nueva muestra de maltrato animal en la provincia de León, concretamente en Ferral de Bernesga. Allí, a la entrada de una puerta se encontraba esta perra, con la cabeza hinchada y graves heridas por todo el cuerpo. Por fortuna, la Asociación Guau le ha rescatado de una muerte segura y ahora intenta recuperarse de la gravedad de su estado en el Hospital Clínico.

El tiempo Y en apenas unas horas despedidos la que ha sido la primavera más calidad en este siglo para dar mañana oficialmente la bienvenida al verano, en el que la Aemet prevé que sea hasta un grado más caluroso que lo normal. Si bien, este jueves la Aemet mantiene a la provincia en alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo. Una alerta que se desactivará mañana aunque no se descartan chubascos e incluso tormentas en las zonas de la montaña de León. Una jornada en la que los cielos permanecerán nubosos y en la que las temperaturas se mantendrán sin cambios, con mínimas que oscilarán entre los 7 y los 12 grados y máximas que no superarán los 24.

Y en el Bierzo, la noticia del día la centra Tvitec. La empresa de vidrio tiene previsto abrir en el mes de marzo de 2020 su nueva fábrica de carpintería de aluminio, ventanas y fachadas en el polígono de El Bayo de Cubillos del Sil. La multinacional de acristalamiento berciana ya ha iniciado los trabajos de construcción de la planta que prevé finalizar en octubre de cara equiparla y dotarla de la maquinaria necesaria para comenzar a incorporar a los trabajadores de una plantilla que estará conformada por entre 50 y 100 empleados.

La añoranza se pinta de colores. Al menos en el Musac, donde un grupo de refugiados han dibujado el recuerdo que tienen de su país de origen, en una iniciativa enmarcada dentro del Día Mundial de las Personas Refugiadas y organizada por el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

Y terminamos este primer bloque hablando de fiestas de San Juan y San Pedro que de laguna forma ya han echado andar aunque no será hasta este domingo cuando tenga lugar el pregón oficial. Así les recordamos que tras la apertura del recinto ferial, hoy arranca la primera jornada de Orquestalia con la orquesta la Fórmula en el área deportivo de Puente Castro. Mañana arranca el concurso nacional de salto hípico Ciudad de León y se inaugura el Come y Calle en el Jardín de San Francisco. Además, León ya ultima los preparativos para la gran noche de San Juan cuando, como manda la tradición no faltará la tradicional hoguera.

Deportes

José Manuel Aira volverá a liderar el proyecto de la Cultural y Deportiva Leonesa en la próxima temporada. Así lo ha confirmado el club esta misma mañana a través de sus redes sociales, justo cuando se cumple un mes de que el técnico berciano se despidiera en rueda de prensa de la afición leonesa. De esta forma, Aira regresa al conjunto capitalino con el objetivo que no alcanzó este año: el ascenso a segunda.

Punto y final para la temporada de Blanca Fernández a las puertas de la época más importante del año en el mundo del atletismo. La fondista leonesa se ha visto obligada a finalizar su año 2019 en materia deportiva antes de tiempo a causa de un tumor benigno detectado a tiempo.

Además les contamos que Aros y Agustinos unen fuerzas en el Lioness Team Basketball para ser «referente» a nivel nacional. Un nuevo proyecto para el basket femenino de León que han presentado esta misma mañana en el Ayuntamiento de León.