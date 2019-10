Informativo leonoticias | 'León al día' 9 de octubre Informativo 'León al Día'. / Sandra Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Miércoles, 9 octubre 2019, 20:31

Enigma, misterio, suposición o cambiazo. Que el rosetón de la Catedral viajó a Barcelona en el siglo XIX es un hecho, pero cómo volvió ha sido puesto hoy en duda. Este enigma es uno de los temas que abordaremos hoy en este espacio de noticias, pero no es el único.

Y este es uno de esos conflictos que va camino de anquilosarse en la capital. Y no son pocos. San Marcos se ve abocado a abrir con '4 estrellas' y dejaría en el aire a una treintena de empleados. El hotel no contará, de inicio, con las instalaciones necesarias para ser acreditado como '5 estrellas' y se verá obligado a bajar un peldaño, según el comité de empresa.

Abríamos este informativo con las sospechas de un enigma serio. La Catedral sospecha que en la restauración del rosetón realizada en el siglo XIX algunas piezas no volvieron de Barcelona.

Esta historia ha sido desvelada durante la restauración actual del rosetón, que antes de fin de año volverá a su lugar original.

Y luchando por las 35 horas semanales, los sanitarios leoneses se concentran para exigir que se cumpla el acuerdo autonómico, esta vez en el Hospital de León.

Hoy les invitamos a dar un paseo que seguro que sorprende. La tercera edición de las visitas teatralizadas al camposanto leonés recordarán hechos históricos como el accidente de Torre del Bierzo o el monumento a la minería. Una cita del 15 al 19 de octubre en el cementerio de León.

Y vamos hasta el alfoz. En las últimas dos décadas Villaquilambre ha multiplicado su población por 2,5. Ese vertiginoso efecto ha conllevado de forma asociada una profunda transformación social. «Social y política», matiza su alcalde, el popular Manuel García Martinez, que ha concedido una entrevista a leonoticias. El hoy cuarto municipio de la provincia se asoma a la frontera de los 20.000 habitantes con sus demandas presentes.

Y cambiamos de asunto. La diseñadora española más reconocida de prêt-a-porter, Purificación García, ha compartido con sus clientes leoneses unos consejos para que en esta temporada «sean muy ellas y sobre todo se vean bien».

Deportes

Se presenta un partido duro para la Cultural y Deportiva Leonesa. En el club leonés saben que la visita de este domingo (17:00 horas) a Merkatondoa para medirse al CD Izarra no será una empresa fácil. Históricamente no es un estadio sencillo para la Cultural. Así lo demuestran los datos y los números ya que, en seis visitas a Merkatondoa, el conjunto leonés no ha ganado… pero ni siquiera ha logrado marcar un gol. Prolongar la racha a cuatro victorias consecutivas pasa por romper el 'maleficio' de Merkatondoa y ver a los leoneses marcar, por fin, en el estadio navarro.

El tiempo Y la previsión meteorológica para mañana en la provincia es de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. La temperatura máxima para mañana en León es de 19 grados. Un grado más en Astorga, La Bañeza y Valencia de Don Juan. Mientras en El Bierzo Ponferrada alcanzará los 23 grados, Bembibre los 22 y en Laciana Villablino no superará los 19. En la montaña máximas de 18 y 20 grados en Boñar y Cistierna.

Y desde leonoticias confiamos en que no tengan que intervenir, pero de haber necesidad podemos asegurar que están preparados. La base Conde de Gazola volvió a acoger el Campeonato Anual de Patrullas de Tiro, un vistoso ejercicio donde han participado más de una veintena de patrullas procedentes de todas las partes de la geografía española. Con este reportaje de Santiago Fernández y Noelia Brandón les dejamos hasta mañana. Tengan muy buenas noches.