Informativo leonoticias | 'León al día' 12 de agosto El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Lunes, 12 agosto 2019, 20:32

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este lunes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

La Bañeza ha vuelto a hacer sonar sus motores este fin de semana en una nueva edición, y ya van 60, de su Gran Premio de Velocidad. Más de 60.000 amantes de las dos ruedas se han dado cita en las calles de la localidad leonesa para convertirla en la capital del motociclismo nacional.

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio que se producía en la tarde de ayer en la Nacional 630 y que obligó a cortar la carretera a la altura del kilómetro 140. El incendio forestal se desató después de que las llamas de un vehículo se extendiesen a una zona de rastrojos anexa a la carretera y que obligó en un principio a intervenir a Bomberos de León y efectivos de la consejería de medio ambiente.

Y en clave política, Pablo Fernández se muestra optimista y confía en que el Alcalde de León, José Antonio Diez acepte los parámetros de Podemos para entrar a formar parte del equipo de gobierno. El secretario general de podemos en Castilla y León cree que Nicanor Pastrana antepondrá la palabra dada a los inscritos a la dada al alcalde.

Los pensionistas han vuelto a concentrarse a los pies de Botines para exigir una reforma digna, seria y rigurosa de la seguridad social. También piden la creación de una comisión de expertos que incluya a todos los agentes implicados y la necesidad de la puesta en marcha de un pacto de estado contra la violencia machista.

Y las carreras ilegales han vuelto a ser protagonistas en León capital. Unas imágenes de dos conductores en la Avenida de Ordoño II se han vuelto virales este fin de semana. La Policía Local de León y San Andrés han asegurado que se trata de situaciones puntuales y que no existe una problemática al respecto. Han advertido que no hay delito y que no constan denuncias vecinales de forma oficial. No obstante, la policía ha intensificado y controlado los puntos en los que se han detectado este tipo de conductas.

En deportes nos centramos en el balonmano y en el baloncesto. El Abanca Ademar ha vuelto a la cancha del Palacio con todos sus efectivos salvo Vieyra, aun recuperandose de una arritmia cardiaca. Carou, Feutchmann y Gonzalo han entrenado a las órdenes de Cadenas además del nuevo fichaje, el estadounidense Andrew Donlin.

Y Beatriz Pacheco vuelve a León para ocupar el banquillo del Patatas Hijolusa. La entrenadora madrileña releva a Moses y liderará a un Aros que se enfrenta a una temporada en la que tendrá una plantilla completamente renovada. Pacheco tendrá un mes para poner a punto la maquinaria del equipo de cara al estreno en la liga que será el 5 de octubre frente al Cortegada

La previsión meteorológica para mañana martes será en el norte, nuboso sin descartar algunas precipitaciones débiles ocasionales y tendiendo a intervalos nubosos. En el resto, predominio de poco nuboso con algunos intervalos nubosos. Temperaturas máximas sin cambios con máximas de 22º en León, 24º en Astorga, 23º en Ponferrada y 19º en Villablino. Mientras que las mínimas no superarán los 8 grados.

Y para despedirnos, Villadangos del Páramo volvió a 1.111, extactamente al momento en el que las tropas de Alfonso I de Aragón tendieron una cuenta emboscada al ejército de la reina doña Urraca.