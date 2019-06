Informativo leonoticias | 'León al día' 10 de junio Nueva edición de 'León al día'. El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Lunes, 10 junio 2019, 20:30

Tragedia en el Camino de Santiago. Una peregrina holandesa ha fallecido y su acompañante permanece muy grave tras ser arrolladas por un vehículo a la entrada de Fresno del Camino. Ambas mujeres se encontraban realizando esta ruta alternativa que enlaza en Hospital de Órbigo con el camino francés. El conductor del atropello mortal tiene 19 años, es novel e invadió la acera por la que transitaban las peregrinas holandesas tras perder el control del vehículo.

VOX León denuncia un «pucherazo» electoral y recurre con el PP la mesa 7-5B abriendo el contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Se dilata así la formación del Ayuntamiento inicialmente hasta el 5 de julio, aunque se puede prorrogar más tiempo. Recordemos que en la mesa 7-5B un error de transcripción en el acta otorgó a VOX los votos del PSOE, tal y como ha ratificado la junta electoral de zona y luego la central. Estos votos son decisivos para que VOX o en caso contrario la UPL obtengan su concejal.

Y en Castilla y León el pacto entre Ciudadanos y el PP parece estar más cerca después de que el candidato popular Alfonso Fernández Mañueco asume la limitación de mandatos de ocho años en ayuntamientos y diputaciones impuesta por Igea, el candidato de la formación naranja. Ciudadanos por su parte en palabras del diputado y secretario nacional de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo, ya ha advertido de que si no aceptan las condiciones exigidas en materia de regeneración democrática se abrirán negociaciones «alternativas» con el PSOE. En este caso, Luis Tudanca, la lista más votada en las elecciones autonómicas ha insistido a Cs para que empiece a reunirse con el PSOE porque cree que «el compromiso del PP con la regeneración no existe».

Y varios contenedores ardían a última hora de este domingo en león capital. Los bomberos sofocaban las llamas en la calle Lucas de Tuy donde varios vecinos dieron la alarma al ver las llamas.

Un conductor ha sido detenido en la avenida Alcalde Miguel Castaño tras propinar una paliza a otro por una discusión de tráfico. Se trata de un conocido deportista de la capital que tras verse implicado en un accidente tuvo una discusión con el otro conductor que derivó en agresión.

Y una empresa leonesa se ha convertido en el mejor antirrobo para los patinetes eléctricos de Madrid. Seguridad Centinela se está convirtiendo en uno de los principales recursos de los principales operadores de patinetes de Madrid para poner cerco a los ladrones, que han reducido la flota en 3.000 unidades de las 10.000 que había disponibles para alquilar. Centinela cuenta con un sistema GPS que cubre el vacío de los convencionales, ya que no pierden la señal en espacios techados. En los últimos tres meses han recuperado 150 patinetes y consiguen recuperar más del 95% de los patinetes robados. Además, el GPS de Centinela es imperceptible, por lo que no es posible ser desactivado por los ladrones. Un centinela 'made in León' que acude al rescate de los patinetes eléctricos de Madrid.

En deportes, Yuri y Ríos Reina alimentan el sueño del ascenso. La Ponferradina remonta ante el Cartagena con un golazo del lateral y un tanto de 'killer' del brasileño y da un paso de gigante para superar esta segunda eliminatoria. Este sábado en El Toralín, los blanquiazules deberán rematar la 'faena. Si pasan solo les quedaría una ronda para llegar a Segunda División.