Informativo leonoticias | 'León al día' 30 de mayo Informativo León al día del 30 de mayo. / leonoticias El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Jueves, 30 mayo 2019, 20:32

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este jueves 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

30 de mayo en la que un día más la actualidad la vuelve a marcar los resultados electorales, más concretamente, al polémico recuento de votos en una mesa en León capital. Hoy han prestado declaración la presidencia de mesa, dos vocales y la funcionaria que representan a la administración. Todas han coincidido en señalar que hubo un error en la trascripción al asignar a votos del PSOE a VOX.

Un conflicto que mantiene a Ciudadanos en 'stand by' a la espera de que se solucione. Así, Gemma Villarroel ya ha advertido que no se sentará a hablar de un posible pacto ni con PP ni con PSOE hasta que no se determine el sentido real de los votos leoneses. Por su parte, el candidato popular Antonio Silván, con el que coincidió en un acto del CEL, ha apelado a la mayoría de centroderecha para crear un gobierno estable en el Ayuntamiento.

Será este viernes previsiblemente cuando la Junta Electoral de Zona oficializará el escrutinio oficial, hasta ahora provisional, zanjando de esta forma la polémica. En el caso de no obtener amparo ante la Junta Electoral correspondiente PSOE y UPL recurrirán a un pleito contencioso administrativo. Dada la materia que se trata se desarrollará por vía de urgencia y con un plazo máximo de 40 días para tener sentencia. En cualquier caso, el pleno se constituirá el 15 de junio.

Una jornada en la que la actualidad nos deja otras noticias al margen de la información electoral. Precisamente a primera hora de esta mañana la Universidad de León y su homóloga en la región China de Xiangtan han cerrado un acuerdo para ampliar su oferta conjunta.

Y el Parque Tecnológico ha sido el escenario de una reunión de socios del clúster de minería sostenible que se constituyó en León hace un año para impulsar la reactivación de las cuencas mineras y una minería la margen del carbón.

Y en nuestro apartado de sucesos dos noticias. La primera ha sido la detención de un varón acusado de un delito sexual tras masturbarse y realizar tocamientos a una pasajera de un autobús con destino a Madrid. Los hechos tuvieron lugar en la noche del martes y la Policía mantiene abierta la investigación.

Además los Tedax de la Guarida Civil han destruido una granada de mortero en Villalfeide. El artefacto, que se hallaba en el patio de una vivienda de esta localidad, fue identificado como una granada de mortero modelo Valero de 81 mm completamente cargada de explosivo y con su dispositivo de iniciación muy deteriorado.

El tiempo Y aunque no lo diga así el calendario, podemos decir que León entra de lleno en el verano. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas se disparen por encimad de los 30 grados en toda la provincia de León, una situación que además se repetirá hasta el próximo martes, con máximas que incluso alcanzará los 35 grados. Por su parte, las mínimas se establecerán en torno a los 10 grados. Será en la jornada del martes cuando se nuevo se producirá una brusca caída del termómetro que progresivamente llegará los 16º en la jornada del jueves y el regreso de las lluvias a la provincia.

Y este jueves el CEL ha juntado a tres de sus Círculos de Oro, entre ellos a la presidenta del Grupo Eulen, que ha ensalzado la figura del empresario como el gran generador de riqueza y empleo.

Y las empresarias leonesas se unen para luchar por la igualdad real. Asele se constituye en León a la sombra de la Fele con un reto y un compromiso con la sociedad para acabar con la desigualdad, los techos de cristal y la brecha salarial.

Y cerramos este primer bloque saboreando un caldo leonés con motivo de la presentación de la fiesta del 'Rosado y del Prieto Picudo' de la Denominación de Origen León que se celebrará en el centro de la capital del 30 de mayo al 2 de junio.

Deportes

Y en nuestro espacio de deportes, la Cultural y Deportiva Leonesa ha hecho pública una evidencia que cumple con el guión establecido en la planificación de la nueva plantilla. El conjunto capitalino ha despedido a los jugadores que se encontraban cedidos esta temporada, los cuales han regrasado a sus clubes de origen. Pablo Vázquez, Zelu, Eneko Capilla, Borja San Emeterio, Liberto Beltrán y Carlos Morales abandonan la disciplina leonesa, aunque algunos podrían regresar pasadas las vacaciones.

Y este jueves ha nacido 'Haz León', una asociación que aúna las principales cita deportivas de la provincia para fomentar el turismo deportivo de León.

Si el pasado sábado la aficiona leonesa despedía entre aplausos y lágrimas y 'Juanín' García Lorenzana hoy hemos conocido que la Federación Española de Balonmano ha premiado al jugador leonés con la distinción y reconocimiento especial tras anunciar su retirada como jugador profesional, tras 23 temporadas en Asobal. Una distinción que la recibirá en una gala en Oropesa del Mar el próximo 15 de junio para recibir la medalla e insignia de plata al mérito deportivo.