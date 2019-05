Informativo leonoticias | 'León al día' 14 de mayo Nueva edición de 'León al día'. El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Martes, 14 mayo 2019, 20:31

Los 175 años de la Guardia Civil han copado la mañana de este martes en León. El aniversario de este cuerpo de seguridad del Estado ha estado marcado por el recuerdo al último agente caído en servicio este fin de semana en Valladolid. Además, la Comandancia de León es la más completa de la comunidad al contar con más de un 90% de plazas ocupadas.

El Principado de Asturias descarta fusionar Fuentes de Invierno con la estación leonesa de San Isidro porque creen que supone dilapidar dinero. El consejero del Principado, Genaro Alonso, ha asegurado que no se puede pagar a León 4,3 millones de euros por tres megavatios de enganche eléctrico cuando es necesario uno. Genaro Alonso ha entrado así de lleno en este tema como respuesta al anuncio que hicieron hace 15 días la candidata del PP a presidir Asturias junto al presidente de la Diputación de León. Ambos aseguraron fusionar las dos estaciones si su partido gobernase ambas instituciones tras las elecciones autonómicas.

La huelga de autobuses que se iniciaba ayer continua en león capital con un seguimiento hoy del 85%, un 10% más que ayer. Además, hoy comité de huelga de la empresa acusó este martes al Ayuntamiento de León de alegar «una postura de mediación» entre la empresa y sus trabajadores ante un conflicto que «consideran ajeno». Una huelga que ha llevado a convocar paros intermitentes de hora y media por turno de lunes a viernes hasta el próximo 24 de mayo y que pretende recuperar todo lo perdido durante la crisis.

Y Hacienda ya ha devuelto 34,18 millones del IRPF de 2018 a 51.863 contribuyentes de la provincia de León. El número de declarantes de IRPF que ya han recibido la devolución es un 8,1 superior al de la pasada campaña a igualdad de fechas

UGT ha reclamado hoy doblar el personal de las 120 residencias de mayores de León para evitar un «maltrato que este sindicato también considera institucional». El principal problema, afirman, es la falta de personal y los cambios de ratios por parte de la Junta de Castilla y León para lograr adecuar el personal existente con los usuarios. En León, en torno a un millar de personas (con un sueldo medio que ronda los 1.100 euros mensuales) trabajan en este sector, del que el 97% son mujeres y UGT pide «prácticamente duplicar» esta cifra. Además, han asegurado que el maltrato físico «no es algo habitual» en las residencias de la Comunidad Autónoma.

Patricia Santos, alumna del Ponce de León, ha sido protagonista en los premios del Certamen de las Jornadas Municipales para Mayores. Esta niña ha sido la ganadora absoluta del segundo concurso de relatos cortos con un texto sobre el valor del cariño de sus abuelos que aunque vivan lejos mantienen viva la llama del amor. Francisco Javier Martínez se llevó el primer premio de fotografía por 'Vivir en color', mientras que la fotografía titulada 'Encaje de bolillos' de Ángel Vidal se llevó el segundo.

Hoy hemos conocido el examen trampa de las oposiciones de enfermería celebradas el domingo en León. Y es que los aspirantes han denunciado que el examen de oposición fue excesivamente complicado y no sujeto a temas de la profesión. A este respecto, el Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla y León ha aclarado que no se pide que la prueba selectiva se «regale», pero al mismo tiempo ha agregado que «no es de recibo» que se complique hasta un punto que se «haya tirado esfuerzo, tiempo y dinero, porque el examen no se ajusta al temario preparatorio».

En deportes, ya suenan posibles nombres para ocupar el banquillo de la Cultural para la próxima temporada tras la decepción de no entrar ni si quiera en puestos de playoff.

En primer lugar, Rubén Albés que es, quizá, la apuesta que va más en consonancia con lo buscado en las últimas temporadas. Entrenador actualmente del Celta B, tiene un estilo similar al de Rubén de la Barrera que tan buen recuerdo dejó en León.

También podría dirigir al equipo Javier Rozada. El técnico del Oviedo Vestusta, filial del Real Oviedo, ya ha dejado clara su salida del filial ovetense este domingo pese a tener un año más de contrato. La Cultural ya ha contactado con él para exponerle su interés.

Por último, la tercera opción que maneja la Cultural es un técnico con el que se ha visto las caras esta temporada. Óscar Fernández, entrenador del Atlético B, es otra de las vías que maneja el cuadro leonés.