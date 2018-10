Informativo leonoticias | 'León al día' 23 de octubre Informativo 'León al Día'. / Noelia Brandón El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Martes, 23 octubre 2018, 20:32

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este martes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

La última hora de la comisión sobre la 'Enredadera' vuelve a ocupar la primera plana informativa. Hoy hemos podido saber que no será de investigación, no será pública y no obligará a nada. El resultado del informe jurídico deja en mínimos la propuesta de comisión de investigación planteada en su día y limita al máximo la investigación sobre este caso en el ámbito municipal. Una noticia que no deja en absoluto contenta a la oposición, que ha cargado duramente tanto contra Ciudadanos como contra el PP.

Y el Incibe ya ha dado el pistoletazo de salida a un Enise «de récord». La organización espera que el evento coloque a León como «capital de oportunidades» y creación de empleo en ciberseguridad. Más de 1.700 personas se han inscrito en este Encuentro Internacional de Seguridad en la Información que cuenta con 45 empresas de todo el mundo y ofrecerá 170 reuniones y un centenar de ponencias en el Palacio de Exposiciones.

Son conscientes de que la realidad leonesa no traspasa las fronteras de la provincia. Los sindicatos llaman a la manifestación el próximo 15 de noviembre en León capital para que el resto del estado sea consciente de la situación de paro, desindustrialización y despoblación por las que pasa la provincia.

UGT y Comisiones Obreras anuncian que esta será la primera de varias movilizaciones, por una razón que ambos comparten.

Los sindicatos señalan que durante décadas los leoneses han confiado en que la clase política fuera la encargada de dar solución a los problemas, pero consideran que los representantes públicos han estado más atentos de otros juegos que de este fin.

Igualmente llaman tanto a trabajadores como a parados, estudiantes y pequeñas empresas con una motivación clara.