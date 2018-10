Informativo leonoticias | 'León al día' 1 de octubre Informativo León al Día. El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Lunes, 1 octubre 2018, 20:30

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este viernes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

José Luis Ulibarri, eje principal de la trama Enredadera, negó en sus declaraciones todo lo que las escuchas evidencian, apuntando a que ni presiona a políticos, ni ha habado jamás con las alcaldes de San Andrés ni Ponferrada ni jamás ha utilizado sus medios para presionar a nadie. Es más, Ulibarri incluso llegó a acusar a un cabecilla de la Enredadera de emplear su nombre para hacer negocios. Por su parte, su socio, Angel Luis García, El Patatero' llegó a señalar que se unió a Ulibarri porque es influyente y a él no le conocía nadie.

Otro que aparece en las escuchas es Antonio Silván, alcalde de León y que volverá a ser el candidato del PP en el Ayuntamiento de la capital en las elecciones de mayo. El partido, cree que no hay mejor candidato y descarta cualquier otra alternativa salvo que la vertiente judicial pudiera avanzar dentro de la Enredadera.

3.277. Son los empleos que se han destruido en los últimos nueve años en la Junta de Castilla y León. Sólo aquí en la provincia, 256. Y es solo el principio de la situación de envejecimiento de la administración que sufre y que exige una urgente convocatoria de oferta pública de al menos 4.000 empleos.

Y otro conflicto laboral, el de Vestas, encara una semana crucial. Empresas y sindicatos han arrancado hoy una ronda de reuniones que se repetirán de lunes a domingo para intentar alcanzar un acuerdo en torno al Plan Social del ERE de extinción que hoy está muy alejado. Vestas condiciona al acuerdo a la vuelta al trabajo para sacar los materiales y aunque ofrece recolocaciones, no reserva ningún empleo y hoy por hoy no ha demanda en sus plantas de León. La plantilla exige como condición sine qua non la cesión de las instalaciones.

Mientras la ministra de Industria, Reyes Maroto asegura que se sigue trabajando para intentar llegar a una solución, remarcando que van por el buen camino aunque reconoce que quedan flecos por cerrar. Un conflicto laboral que ya se deja sentir en otras empresas de León. Soltra ha puesto en marcha un ERE temporal para sus 55 trabajadores en la planta de Villadangos mientras que Jupiter BacH, empresa también danesa que llegó a la sombra de Vestas, ya ha prescindido de 40 trabajadores temporales.

Y otro sector con problemas, el de las autoescuelas que tras la larga y persisten huelga de examinadores sigue atravesando complicados momentos. Una huelga que hoy por hoy aún se traduce en retrasos de 30 días sin que la administración cubra los puestos de examinadores y las quejas de los alumnos continúen en cascada.

Además os contamos que este lunes se celebrada el Día Mundial de la Arquitectura en una jornada en la que la antigua casa sindical provincial ha quedado protegida con el sello Docomomo.

Mientras, la Diputación ha hecho entrega este lunes de la medalla de la provincia a Jesús Calleja. Las razones sobran cuando el premiado se ha convertido en el mejor embajador de León. Y es que según ha confesado el aventurero, Si no está en León, no está a gusto.

Deportes

Víctor Cea ha salvado su puesto, por lo menos durante una semana. La Cultural lograba una sufrida victoria ante Unionistas en las Pistas del Helmántico, gracias a un solitario tanto de Hugo Rodríguez. El equipo se tuvo que sobreponer en la segunda parta a la expulsión de Víctor Díaz, que les obligó a defenderse con diez jugadores durante 45 minutos. La victoria permite respirar a los capitalinos y da un balón de oxígeno al cuestionado entrenador.

Todo lo contrario le ocurre a la Ponferradina, que mantuvo su idilio con esta temporada y sumaba su cuarto triunfo consecutivo. Yuri hacía el tanto que daba los tres puntos a los de Jon Pérez Bolo en su visita al campo del Coruxo. Además, en Tercera División, el derbi entre La Virgen y el Astorga se lo llevaban los maragatos por 1-4; el Júpiter lograba el primer triunfo de la temporada, al ganar 2-3 al Bupolsa; victoria también para el Bembibre por 3-1 contra el Uxama y derrota de La Bañeza, 2-1, en su visita a Briviesca.

No pudo mantener su condición de invicto en la Liga de Campeones el Abanca Ademar. El conjunto leonés caía 30-25 ante el Elverum en tierras noruegas. Rafa Guijosa apuntaba a la falta de defensa como motivo de la derrota, que se fraguó en un mal final de primer periodo, donde el equipo nórdico conseguía su renta de cinco goles que supo administrar. Los maristas quedan en tercera posición del Grupo D, con tres puntos, antes de recibir al intratable líder, el Wisla Plock, en el Palacio de Deportes.

Quienes sí mantuvieron su condición fueron las chicas de Goyo Casado. El Cleba lograba en Gijón el tercer triunfo, en otras tantas jornadas, al deshacerse de las asturianas por 27 a 30.