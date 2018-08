Informativo leonoticias | 'León al día' 30 de agosto León al día del 30 de agosto. / I. Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 30 agosto 2018, 20:33

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias le acerca este martes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

Arrancamos este informativo con la mirada, de nuevo, puesto en el polígono de Villadangos del Páramo. Los trabajadores han recibido hoy una carta de la dirección en la que remarca su intención de despedir a toda la plantilla y cerrar la factoría. La empresa danesa llega a advertir, con cierta ironía según los propios trabajadores, que «consciente del talento del personal del centro ofrecerá recolocaciones dentro de la organización sea dentro de la organización de Vestas Manufacturing como en otras unidades de negocio de España, o incluso fuera de España». Los trabajadores, que mantienen viva la protesta a las puertas de la planta, confían su único hilo de esperanza a las gestiones puestas en marcha tanto por la Junta como por el Gobierno. Mientras los parlamentarios del PP y PSOE en Castilla y León han trasladado su compromiso de llevar su conflicto a Europa.

Y nuevos datos en el marco de la Operación Enredadera. El extenso sumario que está revelando leonoticias evidencia como el empresario José Luis Ulibarri, además de obtener contratos públicos valiéndose de sus medios, también condicionaba el futuro de los cargos públicos. Concretamente, el exalcalde de León, Emilio Gutierrez fue objeto de una cascada de información para dejarle fuera dela carrera municipal. En una conversación el edil le llegó a asegurar al empresario que si para que me pongan bien en un periódico tengo que atracar un banco, conmigo que no cuenten, yo no atraco bancos». Gloria Merayo, alcaldesa de Ponferrada, también aparece en las conversaciones en las que el empresario mostrara este interés de forma abierta y buscaba condicionar y lograr la complicidad de Eduardo Fernández

La Policía ha detenido de un varón que arrojó a dos perros por la ventana de un segundo piso de León. Además, uno de ellos resultó atropellados por un vehículo tras la caída, quedando, como ya pueden ver en las imágenes, gravemente heridos. Los animales se encuentran en la actualidad en la Protectoria de Animales de León que han relatado que Cuca tiene una fractura en la cadera y China líquido en los pulmones. Ahora estos dos animales buscan casa de adopción y un hogar donde no les vean como juguetes de usar y tirar.

Tiempo Y el tiempo para este viernes será similar a la de hoy, con cielos despejados y altas temperaturas aunque la nubosidad se dejará sentir en el norte montañoso, donde hay probabilidad baja de brumas o bancos de niebla. En cuanto a las temperaturas irán en ascenso en toda la provincia, con 31 grados de máximas en Ponferrada o 29 en León y las mínimas no bajarán por debajo de los 10 grados, situándose en los 14 en Villablino y los 11 en Astorga.

¿Dónde está Telesforo? Es la pregunta que se hace la familia de este jubilado de la MSP de 89 años desparecido desde hace nueve días y del que nada se sabe. Las labores de búsqueda, a las que se incorporaban esta misma semana los buzos de los GEO, no han arrojado pista alguna del paradero del anciano que vivía en la residencia de mayores Flores del Sil en Ponferrada.

Deportes

Y en deportes le contamos que faltan menos de 24 horas para el cierre de mercado y la Cultural sigue sin dar las cinco bajas que tiene que oficializar y sin anunciar más fichajes. En este compás de espera están en la plantilla de la Cultural, que viven estos días con cierta intranquilidad, pero centrados en el partido de domingo en Pontevedra.

Y además hablamos de deporte escolar y en femenino. El Divina Pastora ha recibido este jueves los honores por su oro en los Juegos Escolares.