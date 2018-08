Informativo leonoticias | 'León al día' 8 de agosto Informativo León al Día. / Sandra Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS DIARIO León Miércoles, 8 agosto 2018, 20:31

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias le acerca este miércoles 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

La moción de censura queda abortada. Así lo ha decidido Ciudadanos, que no apoyará la propuesta del PSOE y apoyada por el resto de la oposición. El grupo liderado por Gemma Villarroel confirma en obtener las explicaciones que no obtuvo de Silván en una comisión de investigación para la que no hay fecha.

Con este movimiento Silván seguirá al frente de la alcaldía, Ciudadanos sigue apoyando al popular en el puesto de mando y los socialistas intuyen nueve meses en los que ejercer la crítica mantenida durante los últimos tres años. ¿Lo único que ha cambiado? José María López Benito ya no es concejal del Ayuntamiento de León.

Silván seguirá al frente de la alcaldía y la moción de censura propuesta por el PSOE ha sido hoy enterrada. El partido socialista anunciaba ya a primera hora sus recelos con ciudadanos aunque les daba margen para apoyar la iniciativa. Todo tras un pleno extraordinario que no convenció a la oposición.