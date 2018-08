Informativo leonoticias | 'León al día' 3 de agosto Informativo 'León al día'. / Sandra Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS DIARIO León Viernes, 3 agosto 2018, 20:31

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias le acerca este viernes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

Si las explicaciones que Antonio Silván dará el próximo martes no convencen, el socialista José Antonio Diez encabezará una moción de censura. Así lo ha anunciado hoy de forma oficial el líder de la oposición municipal, que asegura que las explicaciones de Silván lejos de convencer, parece que agitarán los ánimos. Eso sí, la moción no prosperará si no cuenta con el apoyo de al menos un concejal de Ciudadanos para lograr la mayoría absoluta. Es lo que desencadena la trama enredadera, que hoy ha sacado a la luz nuevos capítulos de la trama.

Y sin salir de lo referente a la trama Enredadera, un nuevo capítulo de la trama corrupta. Según ha publicado hoy leonoticias, el empresario Álvaro Lesmes entregaba sobres de mil euros a Sadat Maraña por sus gestiones.

La investigación de la UDEF revela que el empresario, consejero delegado del periódico La Nueva Crónica e hijo del propietario del mismo, realizaba pagos a Sadat Maraña (asesor en la Diputación Provincial del diputado por Ciudadanos Juan Carlos Fernández) para que agilizara las gestiones en contratos públicos.

Los pagos se realizaban en sobres de mil euros (al menos en una de las ocasiones) y las escuchas dejan ver que no eran puntuales sino que tenían cierta secuencia en el tiempo.