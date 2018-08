Informativo leonoticias | 'León al día' 2 de agosto El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 2 agosto 2018, 20:32

Un día más en el que la enredadera sigue desenvolviendo sus ramas y a los que toca, tratan de explicarse. Hoy ha sido el turno del alcalde de León, Antonio Silván. En una comparecencia ante los medios el regidor ha salido al paso de las últimas noticias conocidas sobre sus conversaciones con el empresario José Luis Ulibarri. No dimite de ninguno de sus cargos y asegura haber actuado siempre conforme a la legalidad.

No ha habido que esperar demasiado esta mañana para conocer nuevas noticias de la Trama Enredadera, que salpica a la clase política de la capital y la provincia. En esta ocasión era el alcalde de León el que comparecía de urgencia ante los medios para tratar de aclarar sus conversaciones con el empresario leonés José Luis Ulibarri en los que se informa a este en directo de cómo se desarrolla una mesa de contratación. Tras las declaraciones, leonoticias ha publicado que la Fiscalía La Fiscalía asegura que «hay indicios que apuntarían al actual alcalde de León», aunque se remarca que «los indicios obtenidos hasta la fecha parece que pudieran resultar de menor intensidad, aunque igualmente importantes.

Y las reacciones a las palabras de Antonio Silván no se han hecho esperar. Tanto Ciudadanos como el PSOE han reclamado un pleno extraordinario que se convocará en próximas fechas para que el alcalde explique su papel en esta noticia, aunque todo apunta a que dichas explicaciones están más cerca de no convencer que de satisfacer a los grupos municipales. Tanto PSOE como Ciudadanos dejan la puerta abierta a una posible moción de censura si las palabras de Silván no arrojan luz en el asunto.