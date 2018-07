Informativo leonoticias | 'León al día' 24 de julio Informativo 'León al día' 24 de julio. / leonoticias El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 24 julio 2018, 20:32

Arrancamos este León al Día con la sin razón y un acto de barbarie. Un vecino de Astorga ha acabado con la vida de su mujer de 62 años en la madrugada de este martes y ha dejado herido a un vecino. Se trata de la segunda víctima por violencia de género en Castilla y León en lo que va de año y la 23 en España.

El agresor, que además hirió de un balazo a un vecino en un brazo, es un policía jubilado que ya ha sido detenido y pasará a disposición judicial las próximas horas. Con esta trágica noticia arrancamos este nuevo León al Día.

Un brutal episodio de violencia de género que ha condenado con rotundidad la sociedad maragata. El salón de plenos del Ayuntamiento de Astorga protagonizaba un minuto de silencio y ha decretado dos días de luto.

Y os contamos que el vecino que resultó herido por un balazo en un hombro no reviste gravedad, según informó la Subdelegación. Y recordar que ante cualquier posible indicio de violencia machista o malos tratos tienen el 016, un teléfono que ofrecen información y asesoría jurídica gratuita las 24 horas.

La actualidad de este martes

Y dejamos este brutal asesinato machista para centrarnos en la actualidad municipal en el Ayuntamiento de León. Allí, Ciudadanos ha escenificado hoy la ruptura del acuerdo de investidura de Antonio Silván presentado su renuncia a la presidir la Mesa de Contratación y la vicepresidencia del Ildefe.

Recordar que Cs firmó el divorcio con el PP después de que el alcalde mantuviese en su cargo al concejal José María López Benito, citado a declarar en calidad de investigado por su presunta participación en una red de amaños de contratos públicos. Un nuevo paso al frente que no impide a la portavoz de Ciudadanos insistir en que hará todo lo posible para que una persona imputada por corrupción salga de las filas del Ayuntamiento de León».

Un paso al frente de Cs que sin embargo no parece preocupar al alcalde. Silván insiste en que no cesará al edil. Es más, acusa a Ciudadanos de romper unilateralmente el pacto dado que no se han dado las condiciones objetivas que lo vulnere. De esta forma, el alcalde de la capital asegura que seguirá trabajando para dar estabilidad a León y los leoneses

Tiempo Días de estabilidad en la provincia de Leon. Al igual que este martes, los cielos amanecerán despejados en la jornada del miércoles, a excepción de en el norte, donde se registrarán intervalos de nubes bajas. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en el oeste y sin cambios en el resto, con valores que oscilarán entre los 11 y 16 grados. Por el contrario, las máximas irán en ascenso, con valores de 32 grados en León capital, Astorga y Ponferrada.

Declaraciones que realizó Silván en una cumbre de los representantes de la Plataforma del Noroeste para avanzar en el objetivo de acceder a los 30.000 millones de la convocatoria de Conecta Europa.

Y otro tema que preocupa en León, la minería ha sido objeto de la rueda de prensa del líder de la UPL y procurador en las Cortes que ha lamentado la falta de consenso de la Junta en el plan de la minería.

Deportes

Gran espectáculo el vivido este lunes en las calles de León. Más de un centenar de corredores partieron desde San Marcelo para disputar el prólogo de la Vuelta a León. Óscar González voló sobre el asfalto para imponerse por centésimas en la contrarreloj nocturna

Y la Cultural inicia la ronda de presentaciones de los nuevos jugadores. El canario Vicente Romero ha abierto la veda y confesaba que el proyecto leonés le convenció para venir

Y cerramos deportes contándoos que serán 96 los atletas que compondrán la amplia expedición de la Federación Española de Atletismo a los Campeonatos de Europa. Entre ellos tres leoneses, Saúl Ordóñez, que estará en 400, la berciana Nuria Lugeros en 1.000 metros y Sabina Asenjo, en disco, estarán presentes en estos campeonatos que se disputaran en Berlin.