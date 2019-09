Informativo leonoticias | 'León al día' 23 de septiembre Informativo León al día. / leonoticias El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Lunes, 23 septiembre 2019, 20:30

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este lunes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar un completo resumen del día.

23 de septiembre en el que León se ha visto salpicado por el brutal crimen de una en la comunidad vecina. Porque fue aquí en la capital leonesa donde la Policía Nacional dio caza a un sospechoso de la muerte de Paloma Barreto, la mujer transexual de 38 años cuyo cadáver fue hallado el sábado en una vivienda de Áviles. Se trata de alguien de su entorno más cercano, posiblemente también de nacionalidad brasileña al igual que la víctima.

Tras su detención, que se logró gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional de León y Asturias, fue trasladado hasta Áviles para prestar declaración por el crimen. Paloma Barreto fue hallada con quince heridas de arma blanca, asestadas tanto en la parte delantera del cuerpo como en la espalda en el interior de una casa de citas encubierta, donde fue localizada por la mujer que periódicamente acudía a limpiar el piso.

Y jornada de sucesos. La Guardia Civil investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en un estanque de la urbanización Valjunco de Valencia de Don Juan. El suceso ha tenido lugar esta mañana de este lunes cuando vecinos de esta urbanización localizaban al cuerpo en el estanque en una zona de ocio y sin apenas profundidad. Ahora se investigan las causas de su muerte.

Además, les contamos que un varón de 72 años fallecía a última hora de este domingo tras verse implicado en un espectacular accidente en la N-VI a su paso por Ponferrada. En el accidente, en el que se vieron implicados dos turismos y una furgoneta, también resultaron heridas dos personas.

Y terminamos este apartado de sucesos en Mansilla de las Mulas, concretamente en Villahierro donde la semana pasada, en apenas cinco días se registraron dos muertes, dos de ellas por suicidio y la tercera se investigan si las causas fueron por intoxicación. No se tratan de hechos aislados pero su proximidad en el tiempo ha hecho saltar las alarmas y reabrir el debate sobre la falta de personal.

Y dejamos de un lado la crónica de sucesos para hablar de Educación, concretamente el grave deterioro que sufre como consecuencia de los recortes. Así lo han denunciado esta mañana desde CCOO.

Una rueda de prensa en la que se abordó el conflicto que se vive en Valencia de Don Juan, donde los niños siguen sin entrar en las aulas por el recorte de cinco plazas de profesor. Precisamente, la dirección ha entregado a los profesores el nuevo horario docente que, si bien, no coincide con las horas de su calendario laboral. Un conflicto que se estanca en el tiempo y que, a juicio de CCOO, es el ejemplo de la ruina al que está abocada la educación en León y la comunidad.

Y la centralización industrial y empresarial de España es uno de los graves problemas que tienen provincias como la de León para el crecimiento. Es una de las conclusiones que se arroja de un estudio del CEL en el que además se advierte al Gobierno que la inestabilidad política lastra la competitividad de España.

Y el Ayuntamiento de León dispondrá de una app «pionera» para enviar audios e imágenes automáticos en casos de violencia de género, UNA aplicación QUE se activará incluso con un mando, en caso de que la agredida no tenga en su poder el móvil, enviando diferentes datos, incluida la geolocalización.

León cita a 500 perros de 120 razas diferentes. Lo hace este fin de semana en el Palacio de Exposiciones en el marco de una nueva edición de la Exposición Internacional Canina.

Y cerramos esta crónica municipal con la presentación del nuevo curso del Centro de Oficios de León y el Taller de Artes Plásticas que arranca con una oferta que abarca un total de 14 disciplinas en 41 turnos. El curso, que arranca este martes, cuenta con todas las plazas completas excepto en grabado y estampación.

Mirada al fin de semana

Y ahora arrancamos nuestro repaso de un fin de semana intenso en León capital y provincia. Empezando por la tradicional festividad de La Melonera que se impuso a la lluvia.

Mientras Lorenzana volvía a convertirse en la capital de bolillo, en la cuarta edición del encuentro de bolilleras que cito a más de 150 participantes donde no faltaron ni hombres ni niños para demostrar la destreza con esta complicada técnica textil.

Y también en la jornada del sábado Valdevimbre vivió día grande con la celebración de la segunda edición de la vendimia con la pisada popular de uva como plato fuerte.

El tiempo En nuestro espacio del tiempo, les contamos que en el segundo día de otoño en León se registrarán precipitaciones débiles en general, que irán remitiendo por la tarde junto a una disminución de la nubosidad. Por su parte, las mínimas subirán ligeramente, con valores que volverán a los 11 grados en la capital. Las máximas estarán sin cambios, rondando en toda la provincia los 23 menos en zonas de montaña donde no superarán los 20.

El domingo, era el día de la reivindicación pero desde la diversión. Los primeros, los ciclistas que en el marco del Día de la Bici pidieron más espacio en la ciudad, algo que apoya el alcalde de León.

Media hora después de la salida de las bicis, les tocaba al turno de los patinetes eléctricos, una modelo de transporte que está en auge en la capital, que ya cuenta con un parque móvil de más de 600. Sin embargo, critican que la DGT no lo vea como un modo de transporte y lo traten como un juguete. Por ello, exigieron una legislación que les equipare a las bicicletas, para poder circular por las calazas y no por las aceras dado el riesgo que entraña.

Y terminamos nuestro resumen de fin de semana de la mano de los amigos más fieles, de los perros, que fueron los protagonistas de una gran fiesta en el parque San Francisco.

Es magia, sin luces ni sombras. Sin sábanas, cajas o cuchillos. Magia sin trucos. Es la magia de la fusión de la belleza del flamenco con el arte ecuestre. Un lujo de espectáculo que se enmarco en la concentración Ecuestre de Fojedo del Páramo

Deportes

Remontada, éxtasis y un paso más hacia adelante. La Deportiva, con diez minutos de auténtica locura, dio ayer la vuelta al marcador para llevarse la victoria al imponerse con dos goles a uno ante un Real Oviedo que no levanta cabeza y que seguirá siendo colista tras no haber podido iniciar su recuperación en El Toralín. Un encuentro en el que ambos conjuntos salieron con ambición, presionando con intensidad y en líneas adelantadas en la salida del balón rival. Pero ni Bolo ni Rozada dieron un paso atrás y los dos equipos demostraron su personalidad sobre el césped de El Toralín. Sin embargo, en apenas 10 minutos, la Ponferradina respondió al tanto de Ortuño para el Oviedo y sumó su segundo triunfo de la temporada, poniendo un poco más de distancia con el descenso.

Y victoria también en León. Era un día para marcar la pauta. Y la Cultural lo hizo. En una brillante exhibición, en una tarde de quilates, el cuadro leonés, con cuatro goles a cero, pasó por encima de un desahuciado Burgos, que no tuvo nada que hacer ante una Cultural desatada. Los capitalinos no querían tropezar y la mejor receta era salir desde el inicio a portadas, mostrando una gran imagen en el inicio del choque, achuchando y presionando, no dejando estar cómo al Burgos, dominando el partido. Así, la Cultural, que dejó por primera vez la portería a cero, se llevó el triunfo pasando por encima del Burgos con los goles de Rodas, Luque, Pichín y Dioni

Y terminamos deportes hablando del Ademar, que logró imponerse en el derbi con el Valladolid por tres goles El conjunto marista, que dominó todo el partido, sufrió en los minutos finales a causa de la escasa rotación mientras Mario López, Marchán y Lucin destacaron en el ámbito goleador. Dos días después, se conoce el último refuerzo del club marista. El central argentino Pedro Martínez Camí es la nueva incorporación para apuntalar una primera línea golpeada por las lesiones. El jugador argentino, uno de los hombres fuertes de la selección júnior argentina, da un salto en su carrera para aterrizar en León.