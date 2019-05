El Incibe detecta una campaña fraudulenta que usa como cebo falso reembolso de Endesa El centro tecnológico precisa que lo que se pretende es dirigir a la víctima a una página falsa para que, supuestamente, gestione el reembolso de una factura mal emitida EFE Lunes, 27 mayo 2019, 20:13

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado una campaña fraudulenta ('phishing') que suplanta a Endesa a través del envío de correos electrónicos con un supuesto reembolso de 850 euros.

Para ello debe el usuario debe facilitar una tarjeta bancaria, ha informado este lunes el INCIBE en un comunicado.

El centro tecnológico precisa que lo que se pretende es dirigir a la víctima a una página falsa para que, supuestamente, gestione el reembolso de una factura mal emitida.

El correo fraudulento indica al cliente que uno de los pagos de su factura se ha realizado al mismo tiempo dos veces.

Debido a ello, Endesa supuestamente va a proceder a realizar un reembolso de 850 euros en la cuenta del cliente, por lo que esta operación debe ser «confirmada» a través de un enlace que aparece en el correo.

«Si has recibido un correo de estas características, has accedido al enlace y has facilitado tus datos personales (nombre y apellidos) y los de tu tarjeta financiera, contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido», ha recomendado el INCIBE.