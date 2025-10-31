Los huertos de La Candamia contarán con un nuevo edificio con despachos, aseos, vestuarios y aula formativa La Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de León también aprueba una partida para obras en la protectora de animales

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 12:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de León ha adjudicado este viernes 31 de octubre en la Junta de Gobierno Local las obras de un nuevo edificio de una planta en los huertos de La Candamia. Este nuevo inmueble será de una planta y albergará despachos, un aula formativa, aseos y vestuarios, tanto para uso de los trabajadores como de los usuarios de las huertas urbanas. La empresa adjudicataria ha sido Renew Legio Solutions SL que ejecutará la obra por un importe de 284.902,85 euros, IVA incluido.

El objetivo es realizar una edificación que reemplace la anterior, perdida en un incendio. El nuevo inmueble será de alta eficiencia energética y contará con una instalación fotovoltaica que abastecerá de energía al propio edificio. El plazo de garantía total de las obras será de 36 meses, de acuerdo con la ampliación de este plazo ofertada por la licitadora y el plazo de ejecución del contrato será de nueve meses y tres semanas.

Ampliar Imagen del proyecto del nuevo edificio en los huertos de La Candamia. Ayto. de León

Obras en la protectora de animales

Asimismo, la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de rehabilitación parcial de las instalaciones de la protectora de animales. El presupuesto base de licitación de esta actuación es de 99.992,55 euros, una inversión con la que el Ayuntamiento de León quiere dar respuesta a las demandas de la protectora ya que las instalaciones precisan de intervenciones necesarias para renovar alguna de sus zonas que se encuentran deterioradas como consecuencia del uso y de las inclemencias meteorológicas.

La intervención incluye la construcción de siete nuevos espacios habitables para los perros, lo que repercutirá en el bienestar de los animales. La actuación, según se recoge en la memoria valorada, implica el desamiantado parcial de pequeñas cubiertas en la zona de perros peligrosos, donde se sustituirá la cubierta de siete perreras que actualmente son de fibrocemento, y en la zona de perros otras tres. En una de las zonas del patio también se prevé reparar parte del pavimento de hormigón dañado, con la renovación de la solera de hormigón pulida agrietada o deteriorada.

El plazo de ejecución de las obras previsto es de dos meses y medio en esta instalación municipal situada en Trobajo del Cerecedo, en la carretera Vilecha, que se mejorará sustancialmente gracias a este proyecto que ha impulsado el grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Consistorio.

El Abrazo, de Conrado Zurdo

Este viernes, el Ayuntamiento de León también ha dado el visto bueno a la licitación de la obra civil que requiere la remodelación de la glorieta Carlos Pinilla, enclave en el que se ubicará la obra El Abrazo, del escultor leonés Conrado Zurdo. Esta será adquirida por 48.345 euros y contribuirá a revalorizar este entorno urbano dotándolo de un elemento artístico singular.

Las obras de remodelación y adecuación paisajística de la glorieta tienen un presupuesto de 96.800 euros y consistirán en la transformación de la actual fuente ornamental existente, ubicada en su interior, construida en hormigón armado, en una zona verde ajardinada, que albergará un destacado elemento escultórico, dotándola de riego automatizado, césped y plantaciones de arbolado y arbustos.

El plazo máximo para la ejecución de las obras se fija en dos meses, con un plazo de garantía de dos años para la obra civil y un año para la jardinería, desde la firma del acta de recepción una vez sean ejecutadas las obras Atendiendo a la demanda vecinal, este proyecto es una de las iniciativas que la Unión del Pueblo Leonés también ha impulsado de forma conjunta con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León.

Mejoras en la residencia municipal de mayores Virgen del Camino

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a las obras de mejora en la galería de acceso interno en la residencia municipal de mayores Virgen del Camino valoradas en 48.000 euros y que permitirán seguir mejorando este edificio municipal. Con un plazo de ejecución de tres meses, se ejecutarán en este contrato las obras necesarias para el acondicionamiento y mejora de las condiciones térmicas de la galería de acceso de trabajadores lo que repercutirá en el bienestar de los residentes y de los empleados que en ella trabajan.

Las últimas obras de adecuación de accesos al edificio durante la pandemia, permitió separar el acceso de residentes y la de empleados, produciéndose la de estos últimos desde la parte trasera con acceso directo a los vestuarios, por lo que para acceder al resto de dependencias de la residencia deben pasar con su ropa de trabajo por una galería sin calefactar que está adosada a la fachada de casi 15 metros de longitud. Para ello, los técnicos proponen renovar todo el cerramiento del espacio de la galería, sin menoscabar la iluminación de las estancias que vierten hacia ella,