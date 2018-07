Los hosteleros 'decepcionados' con la Capital Gastronómica esperan ahora que asiente la «base del futuro»

Los hosteleros se reúnen con el alcalde de León. / Noelia Brandón

El presidente de la nueva Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de León visita al alcalde de la capital para abordar asuntos como la recogida de basuras en la Plaza Mayor y el casco antiguo

Aires nuevos entre los hosteleros de la provincia. La premisa es que juntos serán más fuertes y el descontento del sector debe dar paso a la unión y vencer las reticencias.

Con ese objetivo nace la nueva Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo, que ya cuenta con 100 negocios adheridos, aunque quieren abarcar a muchas más.

«La gente quiere, ve aires nuevos, pero el carácter asociacionista es difícil en León; parece que siempre nos fijamos más en los fallos de los demás que en lo que podemos conseguir juntos», ha asegurado el nuevo presidente de la asociación.

En la primera toma de contacto mantenida con el alcalde de la capital, Martín Méndez le ha expuesto las inquietudes de los hosteleros en una reunión distendida.

Entre los asuntos tratados se encuentran las ordenanzas municipales, referidas al sector, hasta cuestiones de limpieza del casco antiguo. Aunque la intención es aglutinar a hosteleros de toda la provincia, el primer paso debe llegar desde la capital. «León apuesta por el turismo y vamos a intentar mantener lo que tenemos aquí como el patrimonio cultural, los barrios, la limpieza de la ciudad y la recogida de basuras en la Plaza Mayor y el casco antiguo».

Una de las apuestas que no han resultado como se esperaba el sector ha sido la Capitalidad Gastronómica de León, aunque respaldan el impacto publicitario que haya podido tener. «O no se nos explicó bien o no lo entendimos porque la idea era que este año León se iba a poner hasta arriba y demás, pero nos damos cuenta que no es tan puntual sino algo para asentar la base de otros años».

La asociación parte ahora con el objetivo de juntarse y promulgar el carácter de unión entre los hosteleros. Quieren exhibir músculo e incrementar su representación para asentar las bases de un sector más fuerte que ayude a fomentar el turismo y mueva la economía leonesa.