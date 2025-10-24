leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un médico atiende a un paciente en el Hospital de León.

Los hospitales leoneses, a la cola en la demora quirúrgica: más de 100 días en listas de espera

El Hospital del Bierzo y el Hospital de León son, después de Burgos, los que sufren una mayor saturación de sus listas de espera quirúrgicas con más de 20 días más que la media autonómica

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:21

Comenta

Los leoneses esperan más que la media de la comunidad para las operaciones quirúrgicas en los dos complejos hospitalarios de la provincia.

Más de 100 días comprende el periodo de espera medio en los hospitales leoneses, según los datos del balance trimestral publicados por Sacyl, que comprende una espera de 112 días de media en el Hospital de El Bierzo y de 103 en el de León.

Noticias relacionadas

La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»

La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»

Un médico del Bierzo, nuevo presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología

Un médico del Bierzo, nuevo presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología

De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación

De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación

Los dos complejos leoneses son lo que acumulan una mayor demora en las listas de espera quirúrgica de la comunidad, sólo superados por el Hospital de Burgos y sus 117 días de media. Contrasta con la situación de Hospital de Palencia – 32 días – o el Clínico de Valladolid – 41 días -.

Esta estadística también detalla que el Hospital de León es el que tiene a más pacientes en espera – 4.852 – de la comunidad, por delante del de Burgos – 4.249 – y el del Bierzo es el quinto con 2.088.

Cifras autonómicas

En Castilla y León, los pacientes esperan de media 87 días para entrar al quirófano en los hospitales públicos de la comunidad al cierre del tercer trimestre, al reducirse la demora en 21 días en comparación con el mismo periodo de 2024, que se cifraba en los 108 días.

El número de pacientes en espera quirúrgica estructural se sitúa a 30 de septiembre de 2025 en 27.179, la segunda cifra más baja de la presente legislatura y lejos de los 42.574 registrados en marzo de 2022, también por debajo de la contabilizada en el tercer trimestre de 2024, que era de 30.315, lo que supone una bajada del 10,34 por ciento.

El balance refleja también que ocho de los hospitales de Sacyl han registrado una demora por debajo de la media, con seis de ellos en el entorno o por debajo de los 60 días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  3. 3 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  4. 4 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  5. 5 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  8. 8 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 Qué hacer este fin de semana en León: Carrera de la Mujer, firma de la Cultural y Feria del Puerro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los hospitales leoneses, a la cola en la demora quirúrgica: más de 100 días en listas de espera

Los hospitales leoneses, a la cola en la demora quirúrgica: más de 100 días en listas de espera