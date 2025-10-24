Los hospitales leoneses, a la cola en la demora quirúrgica: más de 100 días en listas de espera El Hospital del Bierzo y el Hospital de León son, después de Burgos, los que sufren una mayor saturación de sus listas de espera quirúrgicas con más de 20 días más que la media autonómica

Los leoneses esperan más que la media de la comunidad para las operaciones quirúrgicas en los dos complejos hospitalarios de la provincia.

Más de 100 días comprende el periodo de espera medio en los hospitales leoneses, según los datos del balance trimestral publicados por Sacyl, que comprende una espera de 112 días de media en el Hospital de El Bierzo y de 103 en el de León.

Los dos complejos leoneses son lo que acumulan una mayor demora en las listas de espera quirúrgica de la comunidad, sólo superados por el Hospital de Burgos y sus 117 días de media. Contrasta con la situación de Hospital de Palencia – 32 días – o el Clínico de Valladolid – 41 días -.

Esta estadística también detalla que el Hospital de León es el que tiene a más pacientes en espera – 4.852 – de la comunidad, por delante del de Burgos – 4.249 – y el del Bierzo es el quinto con 2.088.

Cifras autonómicas

En Castilla y León, los pacientes esperan de media 87 días para entrar al quirófano en los hospitales públicos de la comunidad al cierre del tercer trimestre, al reducirse la demora en 21 días en comparación con el mismo periodo de 2024, que se cifraba en los 108 días.

El número de pacientes en espera quirúrgica estructural se sitúa a 30 de septiembre de 2025 en 27.179, la segunda cifra más baja de la presente legislatura y lejos de los 42.574 registrados en marzo de 2022, también por debajo de la contabilizada en el tercer trimestre de 2024, que era de 30.315, lo que supone una bajada del 10,34 por ciento.

El balance refleja también que ocho de los hospitales de Sacyl han registrado una demora por debajo de la media, con seis de ellos en el entorno o por debajo de los 60 días.

