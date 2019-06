El Hospital de León celebra una jornada sobre la 'Situación actual del íctus en la provincia de León' El Complejo Asistencial Universitario de León acogerá este jueves 13 de junio una serie de charlas y conferencias informativas sobre el íctus LEONOTICIAS León Martes, 11 junio 2019, 18:37

'Situación actual del tratamiento del ictus en la provincia de León' es el nombre de la jornada informativa que el Complejo Asistencial Universitario de León acogerá el próximo jueves 13 de junio. Esta iniciativa, que tendrá lugar en el Salón de Actos en horario de tarde, está especialmente dirigido al personal médico, de enfermería, a los auxiliares y al del 112, así como a los pertenecientes a Emergencias, Urgencias, Neurología, Radiología, Medicina Intensiva y a Neurointervencionistas de las áreas de Benavente, el Bierzo y León.

Este ciclo recoge hasta siete conferencias impartidas por profesionales de la provincia. Comenzará a las 16:00h., finalizará a las 19:45h. y tiene entrada libre para los que deseen asistir. Con la jornada del jueves se pretende poner en común el trabajo de cada uno de los eslabones de la cadena; desde la detección del paciente, su traslado, la llegada al hospital, el diagnóstico radiológico y el tratamiento. Se busca una mejor coordinación con el objetivo de disminuir los tiempos de actuación, sobre todo cuando los pacientes se trasladan desde zonas más alejadas.

El Complejo Asistencial Universitario de León es un centro de referencia en el tratamiento agudo de esta patología. El ictus isquémico ocurre cuando un trombo bloquea el flujo de una arteria principal del cerebro. Es una patología muy frecuente que tiene unas secuelas devastadoras si no se trata en el menor tiempo posible. Cuando el paciente cumple una serie de criterios de imagen radiológica es candidato a la extracción mecánica del trombo. Es fundamental actuar rápido para que ese tejido al que le falta riego sanguíneo no se infarte y no pueda recuperarse. A través de los centros hospitalarios de la provincia se atendió a 70 pacientes mediante intervención quirúrgica endovascular durante el pasado año y a 28 en este presente 2019.