Imagen de archivo del cruce de Michaisa.

Herido un motorista en la rotonda de Michaisa

El incidente tuvo lugar cerca de las 20:00 horas y el ocupante de la moto requirió asistencia sanitaria

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:14

Un joven motorista de 21 años ha resultado herido en la tarde de este sábado tras sufrir un accidente con su moto en la rotonda de Michaisa.

Según explica el 112, el incidente tuvo lugar minutos antes de las 20:00 horas en la avenida de Antibióticos, en el el cruce de Michaisa de la capital leonesa.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de León, además de efectivos sanitarios para atender al herido.

