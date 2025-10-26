leonoticias - Noticias de León y provincia

La avenida Palencia, cerca de la estación de trenes de León. Google Street View

Un herido en un accidente de tráfico cerca de la estación de trenes en León

Se ha producido en la misma zona que otro hace escasos días y muy cerca de lugar en el que ha tenido lugar la reunión del PSOE con la presencia de Pedro Sánchez

A.P.C.

León

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:10

El tramo de la avenida de Palencia más cercano a la estación de trenes vuelve a ser noticia por un nuevo accidente. A las 12:56 horas de este domingo 26 de octubre, el 112 ha recibido aviso de un accidente en la a la altura del edificio de Adif.

Según se alerta al servicio de emergencias hay dos turismos implicados en la zona que podrían haber chocado por lo que se da traslado del aviso a la Policía Nacional, la Policía Local de León y a Sacyl por si hubiera heridos en el accidente.

Una vez allí se comprueba que uno de los implicados refiere dolor en el pecho y tiene cortes en las manos. Se desconoce su sexo y edad así como si ha sido necesario su traslado a algún centro médico u hospitalario.

