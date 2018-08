«Es lo que hemos hablado de la operación Emilio Gutiérrez... pues a Gloria... que se quite por las buenas»

La 'Enredadera' no ha servido únicamente para desvelar los intereses empresariales de una trama que, con José Luis Ulibarri como epicentro, pretendía obtener a juicio de la instrucción contratos públicos valiéndose de intermediaciones políticas.

El extenso sumario, que se eleva ampliamente por encima de los 8.000 folios, también evidencia como desde la propia 'Enredadera' se pretendía condicionar y se condicionaba el futuro de uno u otro cargo político atendiendo a que éste facilitara o no los intereses de los empresarios inmersos en el sumario.

'El jefe' o 'dios', como era conocido Ulibarri entre quienes forman parte del sumario abierto por un juzgado de Barcelona, participaba activamente en la vertiente política de la trama. Y para ello tocada todos los 'palos'.

Lo hacía utilizando el poder mediático que le concedían sus periódicos, emisoras de radio y su participación en la televisión pública. A lo largo del extenso sumario es permanente el 'uso' de los directores de sus medios para alcanzar objetivos empresariales (dos referencias inequívocas a los directores de Diario de León y Esradio evidencian este aspecto) y la utilización de los mismos para laminar a aquellos políticos que estorbaban en la acción empresarial.

El sumario muestra, en esta ocasión en una conversación entre el empresario y Eduardo Fernández (entonces presidente del PP leonés), cómo el último alcalde de León -Emilio Gutiérrez- fue objeto de una 'operación' para dejarle fuera de la carrera municipal.

Gutiérrez, un alcalde de expediente inmaculado y caracterizado por una milimétrica utilización de los recursos públicos, fue objeto de una 'cascada' de informaciones en Diario de León que cuestionaron su papel y llevaron a dejar fuera de las listas municipales el popular con mejores resultados en las urnas en la capital. Aquello podría ser denominado como la 'operación Emilio Gutiérrez' (un reproche con ironía hacia el empresario según el propio representante popular «y en ningún caso de complicidad») a tenor de las conversaciones ahora trascrita.

El entonces alcalde de la ciudad había mantenido un abierto enfrentamiento con José Luis Ulibarri por la adjudicación de contratos públicos. E incluso en una ocasión Gutiérrez llegó a asegurar: «Si para que me pongan bien en un periódico tengo que atracar un banco, conmigo que no cuenten, yo no atraco bancos».

En la antesala de las elecciones municipales, y en una acción política sin precedentes, Emilio Gutiérrez fue eliminado como candidato y fue Antonio Silván quien finalmente ocupó el número 1 en la lista municipal.

En las mismas conversaciones también se cuestiona por parte del empresario a Gloria Fernández Merayo, alcaldesa de Ponferrada y en su momento impulsada por Eduardo Fernández hacia la primera línea política en la capital berciana, y quien se deduce no se pliega al menos de forma abierta a los intereses de la trama.

La trascripción de las conversaciones en el sumario revelan los diálogos entre el empresario José Luis Ulibarri, quien «habla nuevamente con Eduardo Fernández García (...) JL llama de nuevo a Eduardo Fernández. Siguen hablando de las batallas políticas de algunas de las personas del partido en el que milita Eduardo (el PP), con Gloria Fernández Merayo, alcaldesa de Ponferrada, o Ricardo, Concejal de Congosto, como trasfondo de todo; junto con las decisiones que toman tanto Alfonso (Fernández Mañueco) como Juan (Juan Vicente Herrera). JL que no quiere hablar mucho por este medio, pero amenaza con que, si él (JL) quiere, Ricardo dura muy poco, políticamente hablando. JL pregunta qué van a hacer con Raúl, el Alcalde de Carracedelo. E (Eduardo Fernández) le cuenta lo que tienen pensado hacer en el partido con Raúl. JL que ningún Juzgado lo ha citado desde hace nueve años, pero que lo acabarán citando antes o después y tiene que estar prevenido para ello. En la conversación se vislumbra el control que tiene JL sobre los políticos y la política de Castilla y León».

Conversación:

JOSÉ LUIS ULIBARRI (JL): ... entonces ... yo no sé, yo no sé, a qué coño se está jugando ahí, pero... yo ... eh ... con nuestra amiga, se lo advertí, le dije, mira, vamos a quitarnos de mareos, estamos tomando un café ...

EDUARDO FERÁNDEZ (E): Sí.

JL: Digo, aquí nada más que hay una cosa, claridad, dije, o eres tú, o es Eduardo, porque a mí Ricardo no me significa nada. Dije pero claro, eh, eh, no juguéis a hacer el indio porque nos vamos a enterar todos y ahora ya es delicado, y ahora ya es delicado. Y me dijo, no, no, yo estoy al margen, me has preguntado y te he contestado, dije, tienes razón, he preguntado yo y me has dicho ... me has confirmado lo que ya sabía, pero bueno...

E: Tampoco ella me ha dicho a mí nada y eso que últimamente tengo que aguantar mañana, tarde y noche, joder.

JL: Bueno, ella, ya sabes que ella compone las cosas a su manera ...

E: También, también ...

JL: Y aparte ...

E: En esto, ella, también lo ha enredado de cojones ...

JL: Que sí, que sí, pero bueno ...

E: Estoy empezando a ver que Ricardo también, es que no puede ser casual, José Luis.

JL: Sí, pero vamos a ver ...

E: Cuando ya son tantas cosas ... ya no puede ser casual. ..

JL: A mí me han dicho, oye, eh, Ricardo está haciendo la batalla por su cuenta. Vamos a ver, Ricardo dura aquí, lo que Eduardo y yo queramos.

E: Hombre, hombre... (Desde el minuto 01:30 hasta el minuto 03:04, JL dice que le dan dos meneos y no está. Dice también que si Ricardo complica las cosas pues dura menos que un bocadillo en la puerta de un colegio. Hablan de la Junta Local de Ponferrada. Citan a Alfonso y un tal Mendo. Hablan también de Gloria, que se ha quitado el medio. Hablan de una tal Amparo, E dice que no aparece en las reuniones y entonces no le va a dar una segunda oportunidad. Hablan otra vez de Mendo). Minuto 03:04:

JL: Pero, pero que Menda ha hecho una batalla por su cuenta, que yo no lo he hablado contigo pero lo ha hecho ...

E: No, no, se acabó ...

JL: Que tú y yo lo hablamos hace tiempo, ya, ya...

E: Ya está bien de deslealtades, y... de...

(Hablan a la vez, no se entiende)

JL: Aquí alguien ha pensado que tú estás un poco apartado, eh, y aún, ayer, yo, con ésta, le dije perdona, no te equivoques... no, no, no, no, yo estoy siempre con Eduardo, dice, no, no, dije, y si no estás ponte porque estás fuera.

E: Ella es verdad que, que, bueno, pues te voy a decir con esta confianza que tú y yo tenemos, que al final de esto, hemos hecho ahí una parte, y Alfonso ya le ha dicho Juan, mira, yo con ésta no cuento, pero no quiero que se forme lío, porque Juan también, hay que quitarla, hay que quitarla, hay que quitarla. Entonces claro, le ha dicho, no quiero que se forme lío, ya, ya te dirá Eduardo lo que hay que hacer cuando llegue el momento ...

JL: Claro.

E: ... que es ... lo que ... hemos hablado de la operación Emilio Gutiérrez. Y entonces ... qué hemos hablado, pues a Gloria que se quite por las buenas que le van a compensar con algo, Alfonso ya tampoco ...

JL: Claro ...

E: De llevársela ...

JL: Hay que buscarle una salida, joder.

E: Pero le va a decir que se la quiere llevar luego a Valladolid, bueno, pues ya está, porque entre 60 direcciones generales una no estorba, hum.

JL: Claro, joder, no pasa nada...

(Hablan a la vez, no se entiende nada)

E: Le digo a Juan, qué prisa tienes con lo de Gloria si falta un año para hacer las candidaturas pero tú...

(Hablan a la vez, no se entiende nada)

JL: No... Te va a meter en un problema de cojones a ti.

E: Y me dice, hostias, el Moralas, es un buen tío y va a sacar muchos más votos, y tú sabes lo que me dices.

JL: Pero escúchame, está jugando a la baza de, a la baza de Ra... de Riesgo, lno?

E: Y me dice, bueno, bueno, pero ahí, lo que digáis vosotros, estábamos Ángel y yo con él solo en la calle ya, digo hostias, cómo lo que digamos nosotros ... qué es Ponferrada, que no es Oencia, no es Candi, vas a tener que hablarlo con Alfonso ...

(Desde el minuto 04:56 hasta el minuto 07:18, siguen hablando de disputas políticas. Ahora hablan de un tal Ricardo, al parecer concejal de Congosto, que no quiere ir en la lista de Ponferrada y quiere que se le nombre director general en Valladolid. JL opina que no vale para gestionar y le aconseja a E que no cometa ese error. Citan otra vez a Alfonso, que quiere ser candidato, ganar y conseguir la mayoría absoluta -puede ser Alfonso Fernández Mañueco, actual alcalde de Salamanca y Presidente del PP en Castilla-León. Citan a Juan Elido, actual concejal de urbanismo de Ponferrada por el PP. Citan a Carlos Riesco -Carlos López Riesco, fue alcalde de Ponferrada- por el PP).

Minuto 07:18:

JL: ... yo ... eh, Ricardo está ahí porque tú quieres y ya está.

E: Sí, sí, sí, sí, sí.

JL: Y no hay nada que decir, pero es tan flojo, tan flojo, tan flojo, es que no dura nada ...

E: Pero es que mira, de Gloria, vamos a terminar discutiendo cómo lo hacemos, pero de Ricardo no se discutiría nada ... se va, y se va, y no se acuerda de él nadie...

(Desde el minuto 07:38 hasta el minuto 09:14, siguen hablando de Ricardo, se insiste, parece que es concejal de Congosto. JL no tiene una buena opinión de él. Citan a Gloria nuevamente, al parecer se trata de Gloria Fernández Merayo, alcaldesa de Ponferrada por el PP. Citan a Riesco, otra vez. JL dice a E que quite el paraguas a Ricardo, que no hay ningún problema, que no se acordará de él nadie, sin embargo lo otro -lo de Gloria Fernández- sí puede ser un gran problema). Minuto 09:14:

JL: Vamos a ver ... yo, no me gusta ... hablar más, por aquí, pero ...

E: No, no, ya está ...

JL: Pero ... pero ... que no se equivoque, que no se equivoque, que si se equivoca es un problema, leh?

E: Bueno, bueno, bueno ...

JL: Y, oye, si lo de la otra se encamina por, por algún un sitio que no dé guerra, pues vale y ya está, yo no tengo ningún problema. Y Morala, dile a Juanito Valderrama que...

E: No ... (Hablan a la vez, no se entiende) llegó tan encendido y tal, que dijo, bueno, bueno, en Ponferrada pasará lo que vosotros digáis que es (ininteligible, hablan a la vez)... Juan, que te equivocas...

JL: Y... y... y... en León, que quite a la Local de los cojones, que ha creado ...

E: Nada... nada... nada...

JL: Eso es una mierda, que lo desarme, porque el único que va a tener un problema es él.

E: Exactamente, exactamente eso le dijo ... (ininteligible, hablan a la vez)

JL: Va a tener un problema.