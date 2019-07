El Grupo Cuevas desembarca en León con un 'cash & carry' de 2.159 metros en Mercaleón Tras su apertura en Ponferrada, la compañía gallega se expande en la provincia con la compra de un establecimiento canal mayorista al Grupo DIA LEONOTICIAS León Lunes, 22 julio 2019, 18:15

Grupo Cuevas ha cerrado la compra de tres establecimientos del canal mayorista -cash & carry- al Grupo DIA, en una operación estratégica que consolida su posición y sus planes de crecimiento en Castilla y León, solo siete meses después de su llegada a la comunidad con la apertura de un Cuevas Cash en Ponferrada.

Con esta compra incorpora a su red comercial un centro de 2.159 m2 con ubicación estratégica dentro de MercaLeón y otros dos de 1.798 y 1.592 metros cuadrados situados en polígonos industriales de proximidad a Benavente y Zamora. De esta forma, Grupo Cuevas crea un importante eje en la distribución mayorista entre Zamora, Benavente y León, que se suma a su reciente operativa en Ponferrada, El Bierzo y comarcas limítrofes.

Los tres centros incorporados pertenecían a la enseña Max Descuento, del Grupo DIA, y quedarán integrados en Cuevas Cash, la marca pionera en cash & carry orientada al canal horeca (hostelería, restauración y catering).

En la capital leonesa se posiciona al lado de los principales mayoristas de frutas y hortalizas, pescados y productos cárnicos, y de empresas polivalentes especializadas en el sector alimentario, logística y embalaje. Y en la provincia de Zamora conquista plazas de referencia en la distribución y logística del noroeste peninsular y de la conexión con Madrid y con los principales mercados nacionales y europeos.

En un único movimiento corporativo, tras el acuerdo con DIA, Grupo Cuevas pasa a contar con 5.549 metros cuadrados de superficie en sus tres nuevos centros de Castilla y León. Crece así un 326,4% en la comunidad y eleva en un 42,1% la dimensión de los autoservicios Cuevas Cash, que pasan de 12 a 15 centros y de 13.170 a 18.720 m2 de superficie total. En el conjunto de la red de establecimientos comerciales de Grupo Cuevas (que rebasa ya los 70), el incremento se cifra en el 19,56%, al subir de 31.180 a 37.279 metros cuadrados.

Estrategia de expansión

El director general de Grupo Cuevas, Artur Yuste, resalta la coincidencia de factores clave como «la oportunidad de mercado, el plan de crecimiento de la compañía y la estrategia de lograr una expansión gradual y de forma natural en Castilla y León, comunidad en la que Grupo Cuevas ha tenido una excelente acogida y en la que ahora creamos un importante eje estratégico entre Zamora, Benavente y León», asegura.

Yuste, explica que esta rápida expansión de la red Cuevas Cash a un mercado local de cercanía como es Castilla y León «avala un proceso de expansión geográfica natural, que da continuidad a las aperturas de otros formatos (supermercados) y a las inversiones que ya viene realizando el grupo desde hace años en la zona interior oriental de Galicia, localizando sus últimas aperturas comerciales en zonas como Lugo ciudad, A Rúa o Quiroga».

Destaca también la capacidad y dimensión de los cash & carry abiertos o en previsión de apertura en ambas provincias castellanas. Los cuatro -incluido el de Ponferrada- están entre los seis Cuevas Cash de mayor superficie, junto con el de Monforte (1.700 metros cuadrados) y el de Tomiño, que con 2.155 metros cuadrados es el más grande de la cadena y todo un referente para las compras mayoristas de profesionales del sur de Pontevedra y de la Región Norte de Portugal.

Y subraya que «estas adquisiciones son fruto de un proceso natural de crecimiento al que le ha llegado su momento. Yo no concibo crecer simplemente por crecer, no me parece un valor. Exigirse más no es sostenible indefinidamente. Exigirse mejorar es un reto más sano y más útil, incluso más ético».

Pese a este crecimiento, el principal ejecutivo de Grupo Cuevas afirma que «no es esa nuestra gran motivación, ni mucho menos nuestro único enfoque. Nos mueven otros desafíos, como la diferenciación de nuestra marca, la calidad en el producto y en la prestación del servicio, la innovación, la humildad, la experiencia y la respuesta eficaz a las necesidades del cliente, los mismos principios que han guiado nuestros ya 152 años de historia».