El 'gracejo' del leonés Luis Aznar enfada a Susana Díaz Susana Díaz, este jueves, en la Comisión de Investigación. / Efe El senador leonés asegura, durante la Comisión de Investigación, que la presidenta socialista que se expresa con 'gracejo' y Díaz le responde con enfado por la expresión LEONOTICIAS León Jueves, 8 noviembre 2018, 13:18

Este jueves el senador popular Luis Aznar le ha dicho a Susana Díaz que tiene «un gracejo especial», una consideración que no le ha hecho ninguna gracia a la presidenta andaluza: «¿Lo del gracejo qué es? Me considero bastante sosa. Lamento que mi habla le parezca que tiene gracejo».

«Yo no he hablado de su gracejo, no le he llamado mártir, yo he venido a someterme a preguntas, no a someterme a descalificaciones hacia mi persona, hacia mi sentido del humor. Me someto a preguntas pero no a consideraciones personales», ha incidido Díaz.

Mientras el leonés Luis Aznar le ha explicado que la expresión en nada es ofensiva y sí descriptiva de un carácter 'alegre'.