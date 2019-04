García Paramés ofrece una conferencia en León sobre 'Inversión consciente, educación financiera e impacto social' El econocimista expondrá su propuesta actual de inversión, así como su labor filantrópica dirigida a la educación financiera para la vida e inversión de impacto social LEONOTICIAS León Lunes, 8 abril 2019, 19:57

El próximo 9 de abril a las 19:00 horas en el Auditorio de León, ENVALOR, Agencia de Valores organiza, la conferencia coloquio con Francisco Gª Paramés, considerado en EEUU el Warren Buffet europeo, es decir, el referente europeo del value investing y uno de los inversores más exitosos de las últimas décadas, que multiplicó por 26 la inversión de sus partícipes en 21 años.

Francisco Gª Paramés dará cuenta en león de sus proyectos profesionales y personales : Cobas AM que reune su última propuesta de inversión y el mayor potencial de revalorización histórico, Value School que pretende revertir, a través de las redes sociales, el déficit de cultura financiera de nuestro país y el coste humano que decisiones erróneas suponen en la vida de las personas, afrontando desde una visión de futuro en la niñez, a la planificación de la jubilación, pasando por las compraventas inmobiliarias o el emprendimiento y desarrollo de negocios propios, y Open Value Foundation, que en 10 años ha desarrollado apoyo financiero a 130.000 personas de forma directa (65 % mujeres) y a 520.000 de forma indirecta y que presentará ahora en León Global Social Impact fund (GSI), que persigue impacto social en comunidades y regiones desfavorecidas a la par de cierta rentabilidad financiera a sus inversores.

Una vez finalizada la conferencia responderá a las preguntas que el público asistente.