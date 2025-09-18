leonoticias - Noticias de León y provincia

Control del tráfico a la altura de la rotonda de La Granja. Policía Local

Una fuga de agua provoca dificultades en la circulación en la Ronda Este

Los agentes regulan el tráfico en este punto mientras se realizan los trabajos de reparación

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:37

Retenciones y dificultad de tráfico en la Ronda Este de León. Una fuga de agua en la tubería general a la altura de la rotonda de La Granja dificulta la circulación de los vehículos por este punto tan transitado.

El carril derecho en sentido norte ha sido cortado, en el tramo entre la rotonda de Carrefour y la rotonda de La Granja, para que los operarios puedan trabajar y subsanar esta avería.

Los agentes de la Policía Local de León están colaborando para regular el tráfico, con la previsión de que los trabajos finalicen en torno a las 19:00 horas y regrese la normalidad circulatoria.

