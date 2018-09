San Froilán quiere recuperar su orgullo

La ciudad ya se prepara para San Froilán. Las fiestas de la capital están a punto de empezar y León ya está listo para festejar. Pendones, carros engalanados, conciertos, mercados y actividades para una fiesta de dos fines de semana en las que el carácter tradicional cobra todo su sentido.

Programa de Fiestas Consulta aquí el programa de Fiestas de San Froilán 2018

En este primer fin de semana Las Cantaderas, junto al desfile de carros y pendones, coparán el programa. «Las Cantaderas son, junto al Viernes Santo, el día de más importante del año en León en cuanto a afluencia», explicaba el concejal de Fiestas Pedro Llamas.

Más información 285 pendones y 49 carros engalanados inundarán de tradición el centro de León

Así, este viernes comienza todo. De los cinco conciertos del pasado año se llega hasta los nueve, con citas musicales de folk todos los días salvo el martes 2. Dentro de este capítulo, la Catedral será el escenario de un concierto especial de violinista y soprano con motivo de la Capital Gastronómica.

Los bailes tradicionales volverán de nuevo a la Plaza de las Cortes del 28 al 7 de octubre.

Y, como en otras ocasiones, la Asociación de Vecinos Rey Ordoño llenará el programa de actividades desde el sábado. Heraldos mensajeros, xuntanza de gaitas y la teatralización de las doncellas en San Isidoro serán algunos de los platos fuertes a degustar.

Ya el domingo 30 llegarán tres de las citas clave. 48 carros engalanados y 285 pendones desfilarán por las calles del centro de León, con la celebración del Foro y Oferta y Las Cantaderas, a las 11:30 de la mañana en el Claustro de la Catedral.

Otro de los indispensables, el Mercado de las Tres Culturas, contará en los alrededores de San Isidoro con 250 puestos. Organizado por la empresa Rivendel, en esta ocasión desarrollarán una nueva iniciativa. La Plaza de Toros albergará los Torneos Medievales y Justas el viernes a las 20:00 y el sábado a las 13:00 y a las 20:00 horas.

Una vuelta a la tradición

El presidente de la Asociación de Pendones Reino de León presentó el desfile de carros engalanados y pendones, cuestión sobre la que fue especialmente crítico. «La fiesta y el número de pendones y carros están estabilizados, con 185 pueblos más cuatro invitados de Palencia, pero en el acompañamiento no queremos convertir el desfile de pendones en un desfile de carnaval, porque vemos que se está desvirtuando el tema».

Ahondando en la cuestión Bandera señaló que «el manejo del pendón no es ponerlo en la barbilla, cosa que no se puede hacer en cualquier sitio. Habrá una comisión para preparar el desfile del año que viene, no vale todo y habrá que poner límites».

Sea como fuere, la comitiva saldrá de San Marcos a las 11 de la mañana para llegar a la Catedral a las 13:00, entregándose un diploma a todos los participantes, más allá de los premios propios de la cita..

Peñas

En lo que respecta a las peñas de la ciudad, el sábado 6 será su día. Pedro Llamas confesó que esta marea de color «va cada año a más» pero en ellas «hay gente que trata de camuflarse como peña, pero la organización llama a la Policía cuando lo ve».