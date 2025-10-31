leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una sala de cine.

La Fiesta del Cine llega a León: entradas a 3,50 euros en tres salas de la provincia

Películas infantiles, de terror, dramas, comedia y biopic forman parte de la iniciativa del 3 al 6 de noviembre

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Tres días de cine por 3,50 euros. Es la propuesta de una nueva edición de la Fiesta del Cine que propone arrancar un noviembre de película con precios más bajos en salas de toda España. En el caso de la provincia de León, tres cines se han adherido un año más a la iniciativa: los dos de León ciudad y el de Ponferrada.

Del 3 al 6 de noviembre, El Instituto de la Cinematografía y de as Artes Audiovisuales, la Federación de Cines de España y la Federación de Distribuidores Cinematográficos apuestan por esta iniciativa que pretende poner a precios más económicos las entradas para que todos disfruten del séptimo arte en la gran pantalla.

Las nueve salas de Odeon Multicines, las ocho de los Cines Van Gogh y las siete de Cines La Dehesa proyectarán las últimas cintas con el descuento aplicado en la compra de la entrada directamente en taquilla o en la página web de los cines adheridos. No hay que inscribirse previamente en la web como hace unos años.

Películas de estreno

Entre las películas ya en cartelera que se podrán beneficiar de uno de los momentos que anualmente concentra a más espectadores en las salas destaca la comedia 'La cena', el drama de 'La deuda', la ganadora del Festival de San Sebastián 'Los domingos' o el biopic sobre Cervantes 'El cautivo'.

Este año, los embajadores de la Fiesta del Cine 2025 son los ganadores del Goya a mejores intérpretes Carolina Yuste por su papel en 'La Infiltrada' y Eduard Fernández por 'Marco'.

