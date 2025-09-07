El festival de arte urbano León Jam se estrena en la antigua estación de trenes de la capital La segunda edición se celebra los días 19 y 20 de septiembre

León Jam, iniciativa que nació con el objetivo de fomentar lugares destinados al arte urbano, promocionar a los artistas e impulsar una cultura segura y para toda la familia, estrena ubicación en su segunda edición y se celebra como parte del Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo que impulsa el Ayuntamiento de la capital leonesa.

Con el objetivo de transformar la calle en un entorno artístico que aporte identidad y valor cultural al espacio público, además de acercar al entorno y a sus visitantes las propuestas artísticas actuales, la cita, que se celebró por primera vez hace un año en las antiguas instalaciones de Forjados Rubiera, ubicadas en uno de los accesos a León, llega en esta ocasión, los días 18 y 20 de septiembre, a un nuevo emplazamiento para latir en el Paso de los Quebrantos.

Se trata de un entorno eminentemente ferroviario, junto a la antigua estación de trenes, que conecta el centro con el Barrio de la Sal y una zona rebautizada como el Barrio de los Artistas, porque acoge a un buen número de ellos, que lo han elegido como sede de sus talleres. La temática de esta segunda edición girará en torno al río Bernesga, próximo al Paso de los Quebrantos, y a las tradiciones leonesas, su fauna y flora y aspectos ferroviarios.

Pilares de la cita

Sergio Canga, Raquel Moled y Álvaro Ampudia son los pilares de esta cita artística, cultural y social que definen como «un proyecto muy ambicioso que busca revitalizar muchas partes de León, poco a poco».

El segundo León Jam reunirá a cerca de una treintena de artistas plásticos; una quincena de intérpretes musicales, entre DJ, raperos y música electrónica; y una docena de puestos artesanales. Además, la programación incluye talleres de grabado y estampación y cianotipia, actividades con usuarios de entidades sociales y exhibiciones de bici BMX y 'Skate'.