El experto en motivación Jordi Vila aconseja ver León «como punto de partida» para lograr el éxito Vile la Finca organiza un seminario en colaboración con la Fele y la Asociación de Hosteleros con la presencia del motivador Jordi Vila para comprender que cada pequeño paso hacia adelante puede convertirse en un gran cambio I. SANTOS León Viernes, 7 junio 2019, 12:13

Un pequeño cambio, que se convertirá en un gran logo. Vile la Finca organiza un seminario en colaboración con la Fele y la Asociación de Hosteleros con la idea de que cada pequeño paso hacia adelante puede convertirse en un gran cambio.

El experto en motivación Jordi Vila imparte este martes 11 de junio un seminario sobre éxitos personales y profesionales en el Hotel Conde Luna de León. Una actividad gratuita a la que se llama a asistir a cualquier leonés que quiera cambiar su situación y dar un paso hacia adelante.

El motivador que estará de nuevo en León la próxima semana ha recordado que lo importante es conocer que «los negocios son de personas» y en ellos «prima el servicio». A este respecto ha querido destacar que no se trata de «servirse de los otros para el beneficio propio, sino servir a las personas para el beneficio de todos».

Jordi Vila ha insistido en la presentación del seminario en este aspecto, dejando claro que «cuando tu das algo, no pierdes nada. Y eso hace que la otra persona crezca y hay que saber que si crecen nuestros clientes vamos a crecer nosotros». El motivador ha explicado que si la persona que trabaja «con o para nosotros» no se irá.

Para los leoneses, Vila aconseja que no se cierren y explicó su situación personal. «Yo vivía en un pueblo de 800 habitantes y un hombre sabio me despertó», comienza su relato. El motivador recuerda que pensaba que no tenía posibilidades de mejorar, pero le aconsejaron mirar más allá: «me decía que yo si miraba mi situación como punto de destino no tendría solución, pero si lo miras como parte de inicio no tendría límites».

David de la Riva, de Bodegas Vile ha destacado este seminario por la importancia de su ponente, ya que se trata de «un experto en motivación». Agradeciendo todo el apoyo de la Fele y la Asociación de Hosteleros, así como de diversas empresas que colaboran con el seminario, De la Riva ha querido recordar que «a través de Vile la Finca queremos hacer este evento para apoyar al sector que nos ayuda y difunde la provincia y el sector del vino tan importante».