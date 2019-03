UPL exige un arreglo «inmediato» de las instalaciones deportivas de la ciudad de León Eduardo López Sendino, portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León. / Campillo La protesta de los jugadores del CD Ejido fue «una muestra más» del «lamentable estado» de las instalaciones deportivas de León LEONOTICIAS León Miércoles, 27 marzo 2019, 11:19

UPL exige que «sin tintes electoralistas», se acomentan «de inmediato» las obras «oportunas» en las instalaciones deportivas de León para que los jóvenes «tengan unas infraestructuras adecuadas para la práctica del deporte»

«El fin de semana pasado el CD Ejido llegó al límite de su paciencia con una pacífica sentada de sus jugadores juveniles reivindicando mejores condiciones de las instalaciones municipales», aseguran.

Para UPL, esto solo es una «muestra» ya que «no solamente en el campo de La Granja donde juega el Ejido, sino también en otros campos de la ciudad como el de Puente Castro, donde en todos ellos, no solamente el terreno de juego se encuentra en un estado lamentable impropio para la práctica del fútbol, con el grave riesgo, además de lesiones por el mal estado del terreno, sino que lo que resulta más humillante, no solamente para los jugadores locales, sino también para los equipos visitantes, es el muy deficiente y tercermundista estado de las instalaciones y vestuarios, con una falta total, no ya de inversión, sino de un simple mantenimiento de las instalaciones para un mínimo decoro de las mismas».