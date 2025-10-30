leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Simulacro de desalojo en el acuertelamiento de El Parque en León.

Así se evacua el cuartel de la Guardia Civil de León en un simulacro

El acuartelamiento de 'El Parque' ha realizado un simulacro de evacuación parcial simulando un accidente de tráfico en el interior de las instalaciones

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:28

Comenta

¿Cómo se desaloja un cuartel de la Guardia Civil? El acuartelamiento 'El Parque' de León ha realizado este jueves un simulacro de evacuación parcial de parte de sus dependencias así como del personal afectado que se encontraba en las mismas.

El comienzo del simulacro ha consistido en la simulación de un accidente de tráfico en el interior del acuartelamiento, con dos vehículos implicados, uno de ellos eléctrico y que ha derivado en un incendio posterior que ha afectado, además de a los vehículos, a una parte de los bloques de oficinas y viviendas.

Por tal motivo y siguiendo con los planes de emergencia y evacuación establecidos al efecto, se ha ordenado la evacuación y desalojo de las dependencias afectadas, y se ha solicitado la participación, además de las unidades propias de la Guardia Civil, de los servicios de emergencia habituales en estos casos: bomberos de León y voluntarios de la Asociación Provincial de Protección Civil de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  3. 3 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  4. 4 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León
  5. 5 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  6. 6 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
  7. 7 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  8. 8 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  9. 9 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  10. 10 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Así se evacua el cuartel de la Guardia Civil de León en un simulacro

Así se evacua el cuartel de la Guardia Civil de León en un simulacro