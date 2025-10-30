Así se evacua el cuartel de la Guardia Civil de León en un simulacro El acuartelamiento de 'El Parque' ha realizado un simulacro de evacuación parcial simulando un accidente de tráfico en el interior de las instalaciones

¿Cómo se desaloja un cuartel de la Guardia Civil? El acuartelamiento 'El Parque' de León ha realizado este jueves un simulacro de evacuación parcial de parte de sus dependencias así como del personal afectado que se encontraba en las mismas.

El comienzo del simulacro ha consistido en la simulación de un accidente de tráfico en el interior del acuartelamiento, con dos vehículos implicados, uno de ellos eléctrico y que ha derivado en un incendio posterior que ha afectado, además de a los vehículos, a una parte de los bloques de oficinas y viviendas.

Por tal motivo y siguiendo con los planes de emergencia y evacuación establecidos al efecto, se ha ordenado la evacuación y desalojo de las dependencias afectadas, y se ha solicitado la participación, además de las unidades propias de la Guardia Civil, de los servicios de emergencia habituales en estos casos: bomberos de León y voluntarios de la Asociación Provincial de Protección Civil de León.

