Estética y salud bucal con los mejores profesionales

La clínica dental Cruz de Juan en la capital leonesa ofrece todo tipo de cirugías, tratamientos y rehabilitaciones estéticas en un completo centro con la última tecnología y los profesionales mejor formados del sector

Para volver a sonreír, clínica dental Cruz de Juan. Cinco profesionales componen el centro con una misma meta: recuperar la sonrisa de sus pacientes. Ya sea por cuestiones estéticas o funcionales la clínica convertirá las necesidades de aquellos que les visiten en una realidad.

El centro nace hace siete años en la capital leonesa con el objetivo de crear una clínica por especialidades, dando así cada uno lo mejor de si mismo. José María Cruz de Juan, el cirujano del centro y cirujano oral desde hace 16 años, explica que «la idea es tener una clínica por especialidades, enfocar cada paciente como un caso único». De esta manera se puede «estudiar entre todos y elegir el mejor tratamiento» gracias a cinco profesionales que darán la mejor solución «personalizada».

Un completo espacio

La clínica dental está situada en la avenida Gran Vía de San Marcos, donde cuentan con un espacio amplio con diferentes salas, box de consulta, box de quirófano, box de estética dentofacial y las últimas tecnologías, como un scanner 3D, para lograr un diagnostico preciso. Una clínica con un espacio «amplio y moderno» que dispone de todas las herramientas para realizar tratamientos íntegros y cubrir cualquier necesidad odontológica.

Alicia Martínez Cabezas, Cristina Berciano, María Luisa Estevez, Álvaro García y José María Cruz de Juan son el grupo de profesionales que componen el equipo de Clínica Dental Cruz de Juan. Un equipo que está en constante formación, tanto en congresos como en cursos y seminarios en los que actualizarse con nuevas técnicas y convertirse así en uno de los centros de referencia de la capital leonesa.

Expertos en implantología

En Cruz de Juan se realizan todo tipo de cirugías convencionales, de tejidos blandos, dientes incluidos o quistes, pero sobre todo están especializados en cirugía implantológica. José María Cruz de Juan explica que «desde la implantología básica, estética y sobre todo estamos especializados en grandes injertos y grandes reconstrucciones». La base de la Clínica Dental es lograr la satisfacción de sus pacientes con las mejores técnicas para su recuperación.

El cirujano principal dispone de «una técnica derivada de la lateralizacion que soy el único que la hago en todo el mundo». La clínica realiza muchas cirugías mínimamente invasivas, ya que la recuperación de los pacientes es mucho más rápida y sencilla. «Si puedo no abro al paciente, no lleva ningún tipo de incisiones, no lleva suturas»,explica el cirujano.

El 90% de las intervenciones que se practican en la Clínica Dental Cruz de Juan se realizan en carga inmediata, «el paciente sale con dientes fijos» y con unas recuperaciones mucho más sencillas y rápidas que en las cirugías mayores.

Diseño de la sonrisa

La clínica pone a disposición de los pacientes las últimas tecnologías y no sólo para el diagnóstico. En Cruz de Juan realizan un innovador diseño digital de la sonrisa, un estudio con el que se puede ver de manera digital el resultado de los tratamientos antes de realizarlos.

Álvaro García, responsable de estética y grandes rehabilitaciones, realiza estos estudios de la sonrisa donde «podemos ver de manera digital el resultado de cualquier tratamiento estético y rehabilitador». El siguiente paso será «una maqueta donde podemos ver si lo que hemos diseñado digitalmente es posible en boca, pudiendo nuestros pacientes ver el posible resultado 'in situ'». A partir de ahí empiezan a hacer lo que haga falta para llevar el tratamiento a la sonrisa de los leoneses.

Tanto en las cirugías como en las grandes rehabilitaciones uno de los puntos fuertes de la clínica son los tratamientos minimamente invasivos. Evitando así técnicas de tallado o pérdida de esmalte. «Queremos que el paciente salga de la clínica con su esmalte intacto siempre que sea posible, que sus dientes sigan sanos y enfocamos así nuestros tratamientos», asegura Álvaro García.

Un completo análisis de las necesidades individuales de cada paciente que gracias a los diferentes departamentos de la Clínica Dental Cruz de Juan se estudian en conjunto llegando entre todo el equipo a las mejores soluciones, para las mejores sonrisas de León.

Todas las especialidades

Implantes y todo tipo de cirugías, estética y grandes rehabilitaciones son llevadas a cabo por José María Cruz de Juan y Álvaro García. Pero en la Clínica Dental también cuentan con un completo servicio de endodoncia, llevado a cabo por la doctora Alicia Martínez Cabezas. La responsable del área tiene a su disposición las últimas tecnologías utilizando así los últimos avances para realizar tratamientos más predecibles y continuando con la filosofía de la empresa «evitar la extracción de los dientes» de manera innecesaria.

Por su parte, María Luisa Esteves, la ortodoncista de Cruz de Juan, trabaja dentro de su especialidad en temas de malas oclusiones dentales, problemas de alineamiento o pérdida precoz de dientes. Problemas y complicaciones que según explica pueden afectar y causar «estrés adicional a los músculos responsables de la masticación lo que puede llevar a dolores de cabeza, en la región del cuello, hombros o espalda».

Desde el tratamiento preventivo en niños hasta el tratamiento en adultos, en la clínica Cruz de Juan «estamos preparados para prestarle un cuidado de excepcional calidad, adaptando el tratamiento individualmente», desde los brackets metálicos, pasando por los estéticos o la ortodoncia invisible.

Dentro de la idea de Cruz de Juan de disponer de doctores especializados no podía faltar el odontólogo periodoncista. Cristina Bercianos especialista en periodoncia, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a los tejidos que rodean el diente. Si no se diagnostica y se trata a tiempo puede provocar pérdida dental.

«En Cruz de Juan disponemos de proteínas de la matriz del esmalte para la regeneración de los tejidos duros y blandos perdidos, a fin de recuperar la inserción periodontal, con ello queremos hueso con una técnica simple y menos inversión que las técnicas de regeneración convencionales», afirman desde la clínica.