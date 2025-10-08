Un escultor con gran importancia para la Catedral, la solución a ¿En qué calle de León estoy? Desvelamos la solución al reto de ¿En qué calle de León estoy?

¿Serías capaz de descubrir en qué vía de la capital leonesa estamos con tan sólo un vídeo de 45 segundos? Con este reto proponíamos un divertido juego para descubrir una de las calles de la capital que forma parte de esta sección doble en la que una semana se juega con un pueblo y a la siguiente con una calle.

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta vía en la que los detalles y otros planos más amplios han dado las pistas suficientes, pero conoces al escultor que realizó las sillerías de la Catedral de León. Esta ha sido nuestra última pista.

Efectivamente, la calle del reto de esta semana es Juan de Malinas. Una vía situada en el barrio de Campos Góticos - La Lastra y que algunos lectores han confundido con el barrio de El Ejido por las pequeñas casas que hay en la misma.

Juan de Malinas es reconocido como un importante escultor flamenco del segundo tercio del siglo XV y se le atribuye la creación de dos obras de gran relevancia: las sillerías corales de la Catedral de León y la Catedral de Oviedo.

Por otro lado, Maria Dolores Teijeira Pablos explica en su artículo 'Nuevas aportaciones al estudio del escultor Juan de Malinas' que Manuel Gómez Moreno fue el primero en hacer tal atribución, basándose en un dato documental que situaba al artista en León en 1467, relacionado con el cabildo catedralicio, dato ya aportado anteriormente por Demetrio de los Ríos. Aunque reconoce estudios más modernos que descartan la atribución de la sillería ovetense, ya que la muerte de Malinas podrá estar datada en León en 1475, mucho antes de que esa obra se empezase. Aunque Teijeira Pablos mantiene que eso no supone que no tenga ninguna obra atribuida en la Catedral de Oviedo.

La atribución de estas obras a Juan de Malinas fue iniciada por el historiador Manuel Gómez Moreno, basándose en datos documentales. Su actividad se enmarca en el siglo XV, una época clave para el arte gótico y el desarrollo de la escultura en los reinos cristianos. Su trabajo en las sillerías corales refleja la calidad y detalle propios de la escultura flamenca de su tiempo, influyendo en el desarrollo artístico de la región.