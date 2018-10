Empresarias y directivas del CEL exploran vías de colaboración con la Cámara de Comercio El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega, fue la personalidad invitada de esta cena-coloquio LEONOTICIAS León Viernes, 26 octubre 2018, 13:39

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega, fue la personalidad invitada de la cena-coloquio que celebró este jueves, 25 de octubre, el Grupo de Mujeres Empresarias del CEL en el restaurante Pandorado de la capital leonesa, a la que acudieron más de 40 empresarias y directivas.

Como cada último jueves de mes el grupo se reunió para compartir experiencias, proyectos, estrechar relaciones personales y profesionales, fomentar colaboraciones de todo tipo y, en este caso, conocer mejor la trayectoria vital y profesional del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, recientemente ratificado en el cargo por el plenario de esta institución en la que están representadas todas las empresas de León.

Javier Vega lleva más de 30 años en la empresa Lorenzo García Blanco y más de 15 desempeñando diferentes cargos y responsabilidades de representatividad empresarial, la mayoría relacionados con el sector de la construcción y edificación. Centró su charla en las características, funciones, servicios y sobre todo los retos que tiene por delante la Cámara de Comercio e Industria de León, una institución que, a pesar de ser centenaria, todavía sigue siendo muy desconocida para las pequeñas y medianas empresas. «La Cámara es vuestra casa y os invito a que nos hagáis propuestas, nos solicitéis ayuda y utilicéis los servicios que prestamos que son muchos. Con vuestra capacidad de colaboración y poder de convocatoria podemos hacer grandes cosas juntos» enfatizó el presidente.

Precisamente uno de los retos que se ha marcado en su mandato es incorporar más mujeres a la Cámara de Comercio e integrarlas como asesoras camerales, puesto que tan solo hay cinco en un plenario compuesto por 36 personas.

El presidente cameral repasó las principales funciones y servicios de la Cámara, destacando la ingente labor que desarrollan en formación, comercio exterior, asesoramiento a emprendedores, ventanilla única, tramitación de subvenciones, etc. y no escatimó a la hora de la autocrítica, «tenemos una estructura excesiva y no adecuada a los tiempos actuales que hay que corregir y tenemos que ser más innovadores con nuestras propuestas».

Otro de los muchos desafíos que Javier Vega tiene por delante es lograr mayor implicación de los empresarios leoneses, del sistema educativo y universitario y de la sociedad en general en todo tipo de acciones y proyectos: más colaboración para hacer más atractiva la formación profesional dual, mejorar el funcionamiento de las prácticas de los jóvenes universitarios en las empresas a través de la FGULEM, más participación en las acciones formativas que llevan a cabo, utilización del servicio de la mediación para la resolución de conflictos entre empresas que también ofrece la Cámara, diseñar una estrategia de protección del comercio de proximidad, incorporar y trabajar más con el mundo de la discapacidad física e intelectual y seguir colaborando en la mejora del sistema de Garantía Juvenil.