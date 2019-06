Las educadoras infantiles exigen su reconocimiento como docentes y la aplicación del calendario escolar El medio centenar de trabajadoras del sector en la provincia se reunirán con el Procurador del Común para exponer su situación, ya que dependen de Servicios Sociales y no de Educación | «Nuestra labor es educativa, no asistencial», recalcan DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 19 junio 2019, 11:15

Las educadoras infantiles reclaman a la Junta ser reconocidas como docentes e incluirse en el calendario escolar. Esta es la reclamación del medio centenar de profesionales que trabajan en este sector en la provincia y los 300 de toda la comunidad.

Así lo explica la secretaria autonómica de UGT de Educación, Ruth Sanz, acompañada por la delegada de este sector en UGT, María José Barbero y el secretario general de la Federación de UGT de Empleados Públicos, Juan Miguel Martínez.

Lamentan que las negociaciones para las mejoras de las condiciones laborales son «ficticias», ya que «ellos quieren que nos sentemos en la mesa pero no escuchan nuestras propuestas, solo quieren que acatemos».

Reclaman que sean reconocidas como educadoras, como recoge su convenio colectivo, pero no cómo gestiona la Junta, ya que dependen de Servicios Sociales y no de Educación, además de señalar que no complen con la conciliación laboral.

«Hablamos mucho de la conciliación laboral, pero las trabajadoras de este sector también la necesitamos. Por ello, se debe facilitar de otra manera, no convirtiendo una labor educativa en asistencial, por lo que reclamamos que haya descanso en Semana Santa y en Navidad», sostienen Barbero, que añade que «interesa tener abiertas las escuelas infantiles el máximo tiempo posible y con el menor coste».

Galería. Rueda de prensa para radiografiar la situación de las educadoras infantiles. / Campillo

«Somos un servicio educativo, no asistencial»

Reclaman al nuevo gobierno de la Junta este reconocimiento como docentes, que no haya «agravio comparativo» con otros docentes y que gestionen «bien sus recursos» en este área porque, insisten, la educación infantil no es un servicio asistencial y las instalaciones «tienen unas condiciones ideales».

«No se preocupan de la situación de las escuelas infantiles ni de sus empleadas», señala Ruth Sanz, radiografiando la situación de las cuatro escuelas infantiles de León ciudad y la única de Ponferrada.

En los primeros días de julio, tendrán una reunión con el Procurador del Común para exponer su situación y asegurar que seguirán reclamando estas condiciones para el justo reconocimiento de su trabajo.