leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un edificio de la capital recién reformado.

Estos son los edificios de León que tendrán que pasar la ITE en 2026

El pleno del Ayuntamiento de León aprobó el padrón de los inmuebles que deberán pasar la Inspección Técnica de Edificios incluyéndose en el mismo un total de 1087 edificios

I. Santos

I. Santos

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:53

El pleno del Ayuntamiento de León aprobó este viernes el padrón de los inmuebles que deberán pasar la Inspección Técnica de Edificios en 2026. Dicho Padrón ha sido elaborado de acuerdo con las prescripciones establecidas en el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Construcciones, incluyéndose en el mismo un total de 1087 edificios.

Una cifra similar a la de este año, cuyos inmuebles todavía están en plazo para presentar la documentación correspondiente. Los propietarios de edificios y construcciones obligados deberán efectuar la primera inspección técnica de edificios dentro del año siguiente a aquel en el que cumplan cuarenta años.

Noticias relacionadas

PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro

PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro

La Cofradía de las Siete Palabras tendrá una calle en León

La Cofradía de las Siete Palabras tendrá una calle en León

León comienza a vender la energía solar que genera el Palacio de Congresos y Exposiciones

León comienza a vender la energía solar que genera el Palacio de Congresos y Exposiciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ordenanza «los propietarios dispondrán como plazo límite para presentar la documentación señalada en el artículo 7 de un mes más del plazo establecido para efectuar la inspección», finalizando por tanto el plazo el día 31 de enero de 2027.

Para facilitar el cumplimiento de este deber, se elaborará por la administración municipal un padrón de los edificios sujetos a inspección. Este padrón se expondrá al público durante un plazo de treinta días dentro del año anterior al inicio del plazo establecido en los párrafos anteriores y se anunciará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos periódicos de los de mayor difusión dentro del municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  2. 2 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  3. 3 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  4. 4 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  5. 5 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  6. 6 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  7. 7 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  8. 8 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  9. 9 El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses
  10. 10 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Estos son los edificios de León que tendrán que pasar la ITE en 2026

Estos son los edificios de León que tendrán que pasar la ITE en 2026