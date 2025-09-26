Estos son los edificios de León que tendrán que pasar la ITE en 2026 El pleno del Ayuntamiento de León aprobó el padrón de los inmuebles que deberán pasar la Inspección Técnica de Edificios incluyéndose en el mismo un total de 1087 edificios

El pleno del Ayuntamiento de León aprobó este viernes el padrón de los inmuebles que deberán pasar la Inspección Técnica de Edificios en 2026. Dicho Padrón ha sido elaborado de acuerdo con las prescripciones establecidas en el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Construcciones, incluyéndose en el mismo un total de 1087 edificios.

Una cifra similar a la de este año, cuyos inmuebles todavía están en plazo para presentar la documentación correspondiente. Los propietarios de edificios y construcciones obligados deberán efectuar la primera inspección técnica de edificios dentro del año siguiente a aquel en el que cumplan cuarenta años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ordenanza «los propietarios dispondrán como plazo límite para presentar la documentación señalada en el artículo 7 de un mes más del plazo establecido para efectuar la inspección», finalizando por tanto el plazo el día 31 de enero de 2027.

Para facilitar el cumplimiento de este deber, se elaborará por la administración municipal un padrón de los edificios sujetos a inspección. Este padrón se expondrá al público durante un plazo de treinta días dentro del año anterior al inicio del plazo establecido en los párrafos anteriores y se anunciará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos periódicos de los de mayor difusión dentro del municipio.