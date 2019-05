Cuando la edad (y los años) no importan

Toda una vida juntos. Toda una vida compartiendo la vida. Toda una vida dedicada a otra personas, esa famosa media naranja, que es el complemento perfecto al paso de los años.

31 parejas leonesas se siguen dando el 'sí quiero' cada día, y lo llevan haciendo durante los últimos 50 años. Ello les ha valido el homenaje que el Ayuntamiento de León ha querido rendir a aquellas parejas que cumplen las 'bodas de oro'.

Una de ellas es la compuesta por Juan Valenzuela y Josefa Jiménez. Ella de Aragón, y él de Andalucía, llevan cuatro décadas viviendo en León, a donde llegaron por trabajo. «Estamos desde el 63, nos casamos en el 68; llevamos 50 y pico de años juntos». Todo ese tiempo juntos y rehuyen de la palabra «aguantarse» y lo prefieren llamar «mantenerse», aunque sí reconocen que «el amor dura menos, pero el cariño siempre lo hemos tenido» y como prueba sus tres hijos, cinco nietos «y con ganas de seguir adelante».

Dos centenarias

Pero las parejas no han sido las únicas protagonistas. Marcelina y Emilia han celebrado en el Salón de los Reyes sus cien años de vida.

Estas dos nuevas centenarias de la ciudad cuentan sus años por anécdotas, como la que recuerda Marcelina, quien voló en parapente porque ella siempre ha sido «muy torera, me gustaba todo eso y me dijeron que si quería ir en parapente y dije que sí. Me llevaron por todos lados».

La corporación municipal ha entregado un diploma y un ramo de flores a las parejas y a las dos mujeres centenarias para poner el broche a un acto que demuestra aquello de que la edad no importa.