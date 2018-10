Down León-Amidown renueva a su junta directiva Miembros de Amidown realizando una actividad. Los miembros entrantes desean agradecer a todos los socios su mayoritaria su participación LEONOTICIAS León Martes, 2 octubre 2018, 13:18

La asociación Down León-Amidown procedió a la renovación de su Junta Directiva tras la celebración de su Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto y celebrada el pasado viernes día 28 de septiembre.

Tras la exposición y debate de los diversos programas, se procedió a la votación, resultando ganadora la candidatura encabezada por Elena Pérez Sánchez, dando el relevo a la presidencia que venía ejerciendo Jesús María Sánchez Herrero.

La actual Junta Directiva Presidenta: Elena Pérez Sánchez Vicepresidenta: Yoana Cardoso Sánchez Secretaria: Mónica Ramos González Tesorero: Raúl Fuentes Carro Vocal: Lucía Flórez Natal Vocal: Pilar Rodríguez García Vocal: Aroa Bajo Álvarez

Los miembros de la Junta Directiva entrante desean agradecer a todos los socios su mayoritaria participación. Una vez conocido el resultado, la presidenta Elena Pérez declaró: «Me gustaría agradecer al expresidente Jesús Sánchez y al exsecretario José Antonio Herrero todo el trabajo realizado durante sus mandatos; asimismo, me gustaría agradecer a todos los socios que me votaron que hayan depositado su confianza en mi candidatura».

Desde la nueva Junta Directiva queremos destacar los objetivos de nuestro programa, basados en la eficiencia de la gestión de los recursos tanto económicos como humanos, la calidad en la prestación a nuestros usuarios y el aperturismo de la asociación hacia la colaboración con otras asociaciones y voluntariado, que pretenden ser el leit motiv tanto de nuestro trabajo puertas adentro, como de cara al resto de la sociedad, ya que la inclusión y autonomía que pretendemos para nuestros chicos es algo que sólo podremos conseguir con la colaboración e implicación de toda la sociedad.