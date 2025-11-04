Dos de cada tres municipios de León rinden las cuentas de 2024 Los consistorios de las provincias zamorana, salmantina, palentina y burgalesa presentan peores registros que en el ejercicio anterior

Leonoticias León Martes, 4 de noviembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

Tres de cada cuatro ayuntamientos de Soria, Zamora, Salamanca y Valladolid rindieron las cuentas de 2024 ante el Tribunal de Cuentas en el plazo legal, lo que las convierte en las provincias más cumplidoras en esta faceta, frente al 59,8 por ciento de los consistorios burgaleses, según datos de la institución propia.

Así, la provincia con mejores guarismos es Soria, donde el 77,6 por ciento de sus ayuntamientos presentó las cuentas en el plazo legal previsto, que finalizó el 31 de octubre pasado, para los datos de 2024. Esto supone que lo hicieron 142 de los 183 que se contabilizan, un 4,9 por ciento más que el año pasado.

Además, los ayuntamientos de las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia y Burgos presentan ahora peores registros que en el ejercicio anterior, con caídas del 5,3 por ciento, 0,2 por ciento, 1,6 y 2,5 por ciento. Esto supone, por ejemplo, que la burgalesa cuenta con el porcentaje más bajo de rendición de cuentas, con ese 59,8 por ciento, que se traduce en que lo hicieron solo 222 de 371.

Zamora, a pesar de presentar uno de los datos más altos, cuenta con una evolución negativa de 5,3 puntos, al pasar del 81,5 al 76,2 por ciento, es decir, 189 de 248 municipios. Lo mismo le sucede a Salamanca, que cuenta con un 76 por ciento de ayuntamientos que han rendido cuentas en plazo, pero registra una caída, leve, del 0,2 por ciento, con 275 de los 362 consistorios que contempla el censo. Para concluir con los que se han comportado de forma negativa, Palencia, que cae en 1,6 puntos, hasta el 71,7 por ciento de cumplimiento, con 137 de 191.

Valladolid fue la cuarta de las más cumplidores, con el 76 por ciento, además, con 2,2 puntos porcentuales por encima de los registrados el pasado ejercicio, es decir, 171 de 225. Ávila cuenta con un 73 por ciento de municipios que rindieron cuentas en plazo, 3,32 puntos mejor (181 de 248); Segovia, con un 70,1 por ciento, 3,3 puntos más (147 de 209); y León, con el 70,1 por ciento, 5,2 puntos mejor, la evolución más importante en relación con el ejercicio anterior (148 de 211). En esta provincia, además, la rendición de cuentas de entidades locales menores, que cuenta con el censo más alto de estas administraciones, alcanza el 67,9 por ciento, con 833 de 1.226,

Por mancomunidades, en la Comunidad, los datos oscilan entre el 35,9 por ciento de todas aquellas radicadas en León y el 67,7 por ciento de Salamanca.