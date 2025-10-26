Dos globos sorprenden a los leoneses al amanecer Las coloridas aeronaves surcan los cielos de León durante primera hora de la mañana

Mientras algunos hacían ejercicio, otros iban a por los típicos churros del domingo y algunos aún se desperezaban, dos globos alzaban el vuelo hacia el cielo en pleno centro de León.

Al igual que había ocurrido hace unos días con otra aeronave, los dos coloridos aparatos que esta mañana han sobrevolado la capital leonesa lo han hecho de norte a sur y han despertado la curiosidad de todos los que han podido captar la escena.

Los globos vistos desde distintos puntos de la ciudad. A.P.C.

Decenas de personas han disfrutado de un espectáculo nada habitual y lo han inmortalizado a través de las cámaras de su teléfono móvil. Parece coincidencia, y así lo es, pero el anterior día que Pedro Sánchez visitó León fue el último en el que vimos a otro globo aerostático sobrevolando la ciudad.