leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La luna casi llena vista desde León en los pocos momentos sin nubes de días pasados. León

Domingo de nubes y algo más de frío en León

La posibilidad de lluvia sigue en una jornada con temperaturas más frescas que las del sábado

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:35

Comenta

El domingo llegará con más nubes en la provincia de León en otra jornada con temperaturas otoñales pero algo más frescas que la del sábado.

Los cielos permanecerán nubosos durante este 7 de diciembre, con predominio de nubes bajas y sin descartar brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de montaña. Por la tarde se abrirán más claros, aunque seguirá habiendo probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa.

Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, sufrirán un ligero descenso respecto a las anormálmente altas de la jornada previa. Por ejemplo, en la capital se pasará de los 15 a los 13 grados en las horas centrales del día.

El viento del suroeste soplará con intensidad floja a moderada, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  2. 2 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  3. 3 Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 El Real Madrid afirma que la Ponferradina debe recibir cuatro millones y LaLiga lo niega
  6. 6 El cara o cruz le sale de canto al Abanca Ademar
  7. 7 El comercio leonés cierra un Black Friday «de desmadre» y encara la Navidad con «expectativas muy buenas»
  8. 8 Esquiar en León es tres veces más barato que en el Pirineo
  9. 9 Cae un grupo de 'okupas' en León investigado por 70 robos con fuerza
  10. 10 Las noticias imprescindibles de este sábado 6 de diciembre en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Domingo de nubes y algo más de frío en León

Domingo de nubes y algo más de frío en León