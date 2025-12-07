Domingo de nubes y algo más de frío en León La posibilidad de lluvia sigue en una jornada con temperaturas más frescas que las del sábado

La luna casi llena vista desde León en los pocos momentos sin nubes de días pasados.

Alberto P. Castellanos León Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

El domingo llegará con más nubes en la provincia de León en otra jornada con temperaturas otoñales pero algo más frescas que la del sábado.

Los cielos permanecerán nubosos durante este 7 de diciembre, con predominio de nubes bajas y sin descartar brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de montaña. Por la tarde se abrirán más claros, aunque seguirá habiendo probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa.

Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, sufrirán un ligero descenso respecto a las anormálmente altas de la jornada previa. Por ejemplo, en la capital se pasará de los 15 a los 13 grados en las horas centrales del día.

El viento del suroeste soplará con intensidad floja a moderada, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.

