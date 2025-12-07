Domingo de nubes y algo más de frío en León
La posibilidad de lluvia sigue en una jornada con temperaturas más frescas que las del sábado
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:35
El domingo llegará con más nubes en la provincia de León en otra jornada con temperaturas otoñales pero algo más frescas que la del sábado.
Los cielos permanecerán nubosos durante este 7 de diciembre, con predominio de nubes bajas y sin descartar brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de montaña. Por la tarde se abrirán más claros, aunque seguirá habiendo probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa.
Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, sufrirán un ligero descenso respecto a las anormálmente altas de la jornada previa. Por ejemplo, en la capital se pasará de los 15 a los 13 grados en las horas centrales del día.
El viento del suroeste soplará con intensidad floja a moderada, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.