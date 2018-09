La Diputación elevará el gasto en personal de dos millones al aplicar la subida salarial del Gobierno Sesión plenaria de este miércoles en la Diputación. / S. Santos El PP aprueba la creación de 33 plazas y la oposición critica que no cubren las necesidades y ve en las 22 promociones internas un «baile de personal con intereses políticos» A. CUBILLAS León Miércoles, 26 septiembre 2018, 15:06

La Diputación de León inicia nuevo curso político con el diputado Juan Carlos Fernández que, como ocurriese con el ya exsocialista Joaquín Llamas, pasa a formar parte a los no adscritos tras su expulsión de Ciudadanos por su implicación en la Operación Enredadera.

Primero pleno tras el receso vacacional con cuestiones internas como eje central de la sesión.

Por una parte, se ha dado luz verde a la subida salarial del 1,75% aprobada por el Gobierno para los funcionarios de la Diputación de León, que se traducirá en un incremento de dos millones de euros en el capítulo de gasto de personal, que se sitúa en los 75 frente a los 134 de presupuesto.

Un punto que no encontró oposición pero que si llevó a recordar al diputado de la ULP, que la Diputación de León es una institución que se debe a los intereses de los pueblos de la provincia.

«Si por cada euro de subvención suponen cinco para la casa difícilmente irá a parar al desarrollo de nuestra provincia», señaló el diputado de la UPL, Matías Llorente, que emplazó a la corporación a sentarse y a analizar la situación para comprobar los ratios de productividad «en una administración que cada vez externaliza más pero mantiene el mismo personalidad pese a la informatización».

El rifirrafe

Una subida de la que también se beneficiarán los diputados con dedicación exclusiva así como los cargos de libre designación, no así al resto de miembros de la corporación que seis años atrás bajaron sus aportaciones en 75 euros, en un esfuerzo que no ha sido recompensado.

Y así lo expulso Llorente, que exigió igualdad. «Mientras los de dedicación exclusiva vais subiendo vuestros salarios conforme el BOE, el resto de miembros tenemos desde hace seis años congeladas nuestra retribuciones y no tiene arreglo ni nadie ha movido un dedo para intentar lograr una equiparación».

Ante ello, el presidente Juna Martínez Majo recordó el incremento de 60 a 72 el número de comisiones, si bien, Llorente recordó que ningún miembro de la oposición supera anualmente el medio centenar. Un rifirrafe que cerró con la intervención de Majo, que recordó que al llegar a la Presidencia se bajó el sueldo en 6.000 euros.

Modificación de la RPT

El último punto que centró el debate fue la modificación parcial de la RPT para el 2018 y que se traducirá en la creación de 33 nuevas plazas y 22 promociones internas con la creación de nuevos cargos, entre ellos jefes de servicios.

En este punto, la oposición coincidió en señalar en que las nuevas plazas no cubrirán las necesidades de servicios, como el SAM, como señaló José Pellitero, portavoz del PSOE, que se mostró sorprendido por la creación de nuevos puestos de directos o jefes de servicios. «Nos parece que esta modificación no se ajusta a la realidad y no se entiende la demanda de jefes. Creo que va a crear un malestar entre los trabajadores de esta casa».

En la misma línea se refirió Miguel Flecha, de En Común, que emplazó al equipo de gobierno ha generar más empleo y potenciar servicios tan esenciales como el SAM o lo servicios jurídicos, a la par que reprochó las promociones de cargos que calificó de «baile de personal».

Precisamente, para el leonesista Matías Llorente este movimiento es una mera cuestión política que se viene repitiendo a final de cada legislatura e insistió en la necesidad de potenciar las demandas de ayuntamientos y juntas vecinales a través del personal de la Diputación.

Por su parte, desde el equipo de gobierno coincidieron en que las plazas de nueva creación- en su mayoría por promoción interno- no son suficientes a pesar de que la Diputación cumple la tasa de reposición al máximo que permite la ley.

En cualquier caso, advirtieron que el objetivo de esta modificación de la RTP es la modernización y adaptación a las necesidades «sin perder el objetivo final de atender las necesidades de todos los ayuntamientos», señaló Francisco Castañón, portavoz del PP.

Cruz de Peñalba

Un pleno en el que Coalición por el PP echó abajo la urgencia de la moción en la que Coalición por el Bierzo solicitaba la dimisión de la consejera de Cultura por engañar a los leoneses sobre la existencia de un informe que deniega el traslado de la Cruz de Peñalba al Bierzo.