La Diputación destina 615.000 euros a las Aulas de Deporte y Salud y las Escuelas Deportivas

La Diputación de León destina 615.000 euros a subvenciones para la organización y desarrollo de las Aulas de Deporte y Salud para Adultos y las Escuelas Deportivas, programas, impulsados por el área de Juventud y Deporte.

La convocatoria eleva su presupuesto en 135.000 euros, ya que las Aulas de Deporte y Salud tenían un presupuesto de 290.000 euros en la anterior edición y las Escuelas Deportivas de 190.000 euros.

Las ayudas están dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes durante la temporada 2025/2026, que abarca hasta el 30 de junio de 2026, ampliándose este periodo hasta el 30 de septiembre de 2026 en el caso de las Escuelas Deportivas de lucha leonesa, bolos y deportes autóctonos.

Según las bases aprobadas, las Escuelas Deportivas deberán tener una duración mínima de dos horas semanales y desarrollarse durante al menos tres meses consecutivos. Además, cada entidad local podrá solicitar la ayuda para un máximo de 30 diferentes, admitiéndose todas las modalidades deportivas reconocidas en competiciones oficiales federativas, tanto individuales como de conjunto, exceptuando deportes de combate como kárate, judo, o taekwondo; los que conlleven el uso de armas de fuego y los que no realicen competiciones oficiales federativas.

Para los deportes de equipo se ha fijado un número mínimo de inscritos, que es siete personas para fútbol 7, once en el caso de fútbol 11, ocho para baloncesto y balonmano, siete para fútbol sala y seis para voleibol. En el caso de baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol, la ratio establecida es la que se recoge en el programa de Deporte Escolar, debido a que las Escuelas Deportivas de esos deportes deben participar en la competición escolar organizada por la Diputación de León.

En cuanto a las Escuelas Deportivas de deportes individuales no será necesario un número mínimo de inscritos para optar a la subvención.

Para las Aulas de Deporte y Salud también se establecen dos horas semanales de duración como mínimo durante un periodo de entre seis y ocho meses y para un mínimo de tres alumnos de 18 años en adelante. Cada entidad local podrá solicitar la ayuda para diez aulas. En este caso incluyen ejercicios de gimnasia postural y correctora, mantenimiento físico, yoga, pilates, zumba y otras técnicas de trabajo físico, programas de ejercicios genéricos de acondicionamiento físico para adultos y mayores, la realización de test físicos iniciales para adaptar los niveles de intensidad, tareas de ejercicios analítico-funcionales individualizados y de movilidad articular y actividades lúdico-recreativas adaptadas, excursiones, paseos y convivencias.

