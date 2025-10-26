leonoticias - Noticias de León y provincia

Actos de celebración de la Casa de León en Gijón. Dip. de León

Un desfile de pendones acompaña las fiestas de la Casa de León en Gijón

La ciudad asturiana ha celebrado durante todo el fin de semana la segunda Feria de los Productos de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:39

Gijón ha acogido este domingo 26 de octubre el tradicional desfile de pendones leoneses que cada año se celebra por estas fechas organizado por la Casa de León en el Principado con motivo de sus fiestas, en colaboración con la institución provincial, y que cumple estos días su 41 aniversario.

Así, unos 46 pendones provenientes de más de cuarenta localidades de la provincia han recorido los cerca de cuatro kilómetros del paseo del Muro de la Playa de San Lorenzo, acompañados por más de dosceintas personas y grupos folclóricos, tanto leoneses como de Asturias, además de cientos de gijoneses que quisieron acercarse hasta este paseo para poder disfrutar de la exaltación de la cultura leonesa.

El vicepresidente y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, junto con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno; el presidente de la Asociación de Pendones Reino de León, Luis Bandera; y diversos miembros de la corporación municipal gijonesa, acompañaron el recorrido de las enseñas.

Paralelamente, la II Feria de los Productos de León se ha celebrado durante todo el fin semana con éxito de afluencia de público y ventas, según informa la Diputación.

