Denuncian el intrusismo laboral que sufren los técnicos de Enfermería en León El sindicato SAE advierte que no se cubren bajas por incapacidad temporal incluso cuando duran un año y las funciones de los TCE las asumen otros profesionales o sobrecargan a los compañeros León Miércoles, 21 noviembre 2018

El diccionario de la Real Academia de Española define el intrusismo como: «El ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello. Puede constituir delito».

Esta situación es la que, según denuncian desde SAE -Sindicato de Técnicos de Enfermería- se está favoreciendo en los centros de Atención Primaria de León donde no se cubren las bajas por Incapacidad Temporal de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, algunos casos con duraciones de un año.

Advierte que la dirección se escuda en que los coordinadores de los Centros de Salud no lo consideran necesario porque las funciones de los TCE en esta situación o bien las asumen otros profesionales o bien se sobrecarga al resto de Técnicos en Cuidados de Enfermería.

SAE ha denunciado ante la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de León esta situación que permite que sea un enfermero, que asume el puesto de coordinador quién decida qué profesionales son necesarios y la distribución de funciones.

Pilar Castro, secretaria provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería en León, recuerda que «las funciones de los TCE están definidas y son responsabilidad de este estamento profesional. No debe asumirlas otro profesional del mismo modo que los TCE no asumen funciones que no les corresponden. Cada categoría profesional tiene sus requisitos, y sus funciones diferenciadas».

SAE ha denunciado esta lamentable situación ante la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de León y no descarta tomar las medidas que considere necesarias para conseguir el respecto de nuestros derechos» finaliza Pilar Castro.