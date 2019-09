UPL denuncia las obras inacabadas que condenan a León a morir lentamente Obras en la rotonda de acceso al Parque Tecnológico. El comité local de León hace hincapié en los retrasos que viven la rotonda del Parque Tecnológico o San Marcos y el letargo que vive el Emperador LEONOTICIAS León Lunes, 16 septiembre 2019, 18:19

El comité local de UPL en la ciudad de León, encabezados por su presidente Félix Pérez Echevaría 'Cheva', denuncia la poca atención que reciben las obras desde las instituciones y reclaman más celeridad para poder finalizar todas las que se encuentran pendientes.

Los leonesistas se cuestionan por las obras de León que nunca tienen una fecha de finalización concreta y se alargan en el tiempo llegando a producirse situaciones como la rotonda situada en la N-120 en su cruce con la avenida Agustinos y el acceso al Parque Tecnológico de León, de la que «hemos perdido la cuenta del tiempo que se lleva urbanizando, cuando, en principio, es una obra sencilla».

Obras como lo sucedido con el Parador de San Marcos que pasa por una demolición «sin tener proyecto de lo que se va a realizar una vez terminada la misma», afirma Cheva.

El Emperador, que se encuentra durmiendo el sueño de los justos, o el Palacio de Congresos, del que no se sabe la fecha de inicio, Torneros, cuyo plan medio ambiental caduca el 31 de diciembre, el AVE, cuyo soterramiento previsto no sólo no se ha realizado, sino que se prevén mermas en la distancia soterrada.

Por todo ello desde el Comité Local de UPL en León denuncian una situación de abandono total con las obras que se inician y parecen no tener fin, todo ello amparado por la Junta del Gobierno autonómico que trata a la Región Leonesa en general y a la ciudad de León en particular como una colonia a explotar, pero no a desarrollar.