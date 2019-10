UPL denuncia que el asistente 'Siri' de Apple no indica las distancias entre León y otras provincias La UPL afirma que, al preguntar a Siri la distancia entre León y cualquier otra provincia de España, el asistente «contesta siempre dando como referencia Valladolid y no León» LEONOTICIAS León Lunes, 7 octubre 2019, 14:42

El 'asistente' virtual Siri no encuentra a León. Lo ha denunciado la Unión del Pueblo Leonés (UPL), quien según ha advertido planteará una queja a Apple para que resuelva esta incidencia.

La UPL ha denunciado este lunes que el asistente virtual de Apple, 'Siri', no facilita las distancias entre León y otras provincias. «Los usuarios de teléfonos iPhone, en sus diferentes versiones y modelos, con el asistente virtual de reconocimiento de voz, Siri, que, en teoría es una aplicación de reconocimiento de voz «inteligente» de la marca Apple, hemos podido constatar reiteradamente que la citada aplicación no sabe dónde se encuentra la ciudad de León», señala.

La UPL afirma que, al preguntar a Siri la distancia entre León y cualquier otra provincia de España, el asistente «contesta siempre dando como referencia Valladolid y no León, ciudad que para la aplicación no existe, pues las referencias que facilita el sistema son siempre a la ciudad castellana, por lo que es fácil saber la distancia entre cualquier provincia y Valladolid, pero no la que existe con León».

Por todo ello desde Unión del Pueblo Leonés denuncian tal situación «de la que desconocemos por qué se produce, pero desde luego sí tenemos claro que no puede continuar sucediendo, por lo que remitiremos carta a Apple España para que de modo inmediato se solucione este problema».