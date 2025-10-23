leonoticias - Noticias de León y provincia

CSIF denuncia el «boicot» del Gobierno a la jubilación anticipada parcial

El sindicato forma a un centenar de sus delegados de León para reforzar su servicio al trabajador, la defensa de los derechos laborales y su modelo sindical.

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:24

El secretario nacional de Empresa Privada de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Pedro Poves, denunció hoy que la nueva regulación de jubilación parcial anticipada son está siendo «boicoteadas por el Gobierno» con su «difícil aplicación» tanto en las administraciones como en las pequeñas empresas. «Mientras se impulsa legislativamente la prolongación de la vida laboral, la preocupación va en la dirección contraria, al buscarse más conciliación y jubilación anticipada», señaló.

Así lo apuntó en León, donde el asesor de derecho laboral y secretario del sector nacional de la Empresa Privada encabezó una jornada formativa, en la que participaron más de un centenar de delegados de CSIF de la provincia, para analizar las últimas reformas legislativas y su impacto directo sobre los derechos laborales en Castilla y León, como es la jubilación y las dudas e incertidumbres que existen sobre ella.

La jornada ofreció herramientas para afrontar con mayor eficacia los retos sindicales de la labor diaria, para lo que la presidenta provincial de CSIF, Ofelia Rodríguez, remarcó la importancia de «mejorar la comunicación con los trabajadores y reforzar el papel de los delegados, tanto de la empresa privada como de las administraciones públicas, en la defensa de sus derechos laborales».

Con estas iniciativas formativas, CSIF busca potenciar su modelo sindical, profesional y de «mejora constante» del servicio al afiliado. En esta línea, Ofelia Rodríguez subrayó la apuesta por una mayor formación y preparación de nuestros representantes, para que «sean más responsables y más cercanos a las necesidades reales de los trabajadores».

